باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نساجی مازندران در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور با دو گل شکست خورد تا بدون امتیاز در انتهای جدول گروه دوم لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور قرار بگیرد.
این بازی در ورزشگاه آذرآب اراک برگزار شد و دروازه تیم نساجی مازندران در دقایق ۵۲ و ۹۶ باز شد.
سعید داوودی کلوانی و امیرحسین فرخی گلزنان بازی تیمهای آلومینیوم اراک و نساجی مازندران بودند.
آلومینیوم اراک با کسب اولین برد فصل ۳ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر از تراکتورسازی تبریز در جایگاه سوم گروه دوم لیگ برتر فوتبال امیدهای باشگاههای کشور قرار گرفت.
شاگردان حامد شیری در تیم نساجی مازندران، شهرآورد شمالی هفته اول لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور را در زمین آبکنار با نتیجه ۲ بر ۱ به ملوان بندرانزلی باختند.