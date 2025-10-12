باشگاه خبرنگاران جوان- در حاشیه یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد در چین که از ۱۰ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر هایکو چین برگزار شد و بیش از ۱۵۰۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور در آن حضور داشتند، عزیزی با مسئول حزب کمونیست چین در شهر هینان، رئیس سازمان منطقه آزاد غنا، وزیر تجارت اوگاندا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، رئیس اجرایی سازمان جهانی مناطق آزاد و نماینده مناطق آزاد عمان گفت‌وگو کرد.

به گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این دیدارها با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی ظرفیت‌های همکاری در بخش‌های صنعتی، تجاری و ایجاد مناطق آزاد در افغانستان انجام شد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از سرمایه‌گذاران کشورهای حاضر خواست تا از فرصت‌های اقتصادی افغانستان استفاده کنند و مدعی شد این رایزنی‌ها نشانه تلاش این حکومت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این کنگره که برای نخستین‌بار در چین برگزار شد، توسط سازمان جهانی مناطق آزاد به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی فعال در حوزه توسعه و نوآوری در مناطق آزاد سازمان‌دهی شد و هیات طالبان به ریاست عزیزی به طور رسمی در آن حضور یافت.