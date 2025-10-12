باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه امروز در محدوده باب شهید دستغیب حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم، شاه‌چراغ (ع)، حادثه آتش سوزی رخ داد که توسط عوامل آتش‌نشانی به‌صورت کامل مهار شد.

او ادامه داد: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس و یک موتورلانس به محل اعزام شدند و اتوبوس آمبولانس نیز در حالت آماده باش قرار گرفت؛ همچنین مرکز هدایت عملیات بحران، بیمارستان‌های رجایی و امیرالمؤمنین را برای پذیرش احتمالی مصدومان آماده کرد.

وکیل زاده تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم داشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس، به بیمارستان سوختگی امیرالمؤمنین منتقل شد.

آتش‌سوزی در چند غرفه فروش روزانه نزدیک حرم شاهچراغ (ع) با تلاش سریع آتش‌نشانان مهار شد و تلفات جانی نداشت.