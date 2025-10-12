باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - نورالدین آهی، در نشست خبری خود در استان گلستان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این استان گفت: بسیاری از جوانان کشور هنوز شناخت دقیقی از استان گلستان ندارند و وقتی صحبت از شمال کشور میشود، ذهنها به سمت مازندران میرود. این نشان میدهد رسانهها باید نقش فعالتری در شناساندن ظرفیتهای استان ایفا کنند.
آهی با تأکید بر اینکه در دولت چهاردهم اختلاف نظر و تکثر دیدگاهها به رسمیت شناخته شده است اظهار کرد: قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم. دولت چهاردهم معتقد است همه استعدادها باید شنیده شوند و حتی صدای منتقدان باید رساتر به گوش برسد. ما گفتوگوی ملی را لازمه وفاق ملی میدانیم.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به اهمیت نقادی رسانهها تصریح کرد اگر اصحاب رسانه نقد نکنند و به رسالت تاریخی خود عمل نکنند، نه ایران و نه استان گلستان پیشرفت نخواهند کرد. نقد باید سازنده باشد و همراه با راهحل و پیشنهاد عملی.
او درباره نقش تشکلها و احزاب نیز بیان کرد: برای اولین بار پس از انقلاب، رئیسجمهور مشاور ویژه در حوزه احزاب و تشکلها منصوب کرده است. ما احزاب را بازوی فکری و راهبردی دولت میدانیم و معتقدیم صدای بیصدایان باید از طریق تشکلها به گوش دولت برسد.
آهی با اشاره به تعدد ۱۴۵ حزب فعال در کشور تأکید کرد: اگر احزاب پس از انتخابات غیرفعال شوند، نظام حزبی شکل نمیگیرد. باید رقابتها واقعی باشد و احزاب نقش نظارتی و دیدهبانی بر عملکرد دولت داشته باشند.
او همچنین از ظرفیت بالای سرمایه اجتماعی گلستان سخن گفت و افزود: حق مردم فرهیخته گلستان است که در سطوح مدیریتی ملی حضور پررنگتری داشته باشند. ما این موضوع را به رئیسجمهور منتقل خواهیم کرد.
آهی با تمجید از عملکرد استاندار گلستان اظهار داشت: استاندار گلستان فردی بومی، پرتلاش و دلسوز است و میزان رضایتمندی از عملکرد او بالاست. برای توسعه استان باید از اختلافات جزئی عبور کرد و همه نیروها، صرفنظر از گرایش سیاسی، دست در دست هم دهند.
او با اشاره به طرحهای بزرگ توسعهای دولت چهاردهم در گلستان گفت: منطقه آزاد، احیای خلیج گرگان، اتصال کریدور جنوب به شمال، پروژه پتروشیمی گلستان و طرح تلهکابین علیآباد از جمله پروژههایی هستند که باید با مطالبهگری رسانهها و مردم تا مرحله اجرا پیش بروند.