باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد فرهودی در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز زندهیاد دکتر سهیلا نظرنیا از تحویل ۵۳ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به جامعه آموزش و پرورش استان در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی از ابتدای این نهضت تا پایان مهرماه امسال خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد موفق این نهضت اظهار داشت: این مجموعه آموزشی جدید که به نام و یاد دکتر سهیلا نظرنیا نامگذاری شده دارای هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و هزار و ۸۰۰ مترمربع محوطهسازی است.
فرهودی افزود: همچنین ۲۰۰ متر دیوارکشی محوطه و ۶۰۰ مترمربع چمن مصنوعی برای استفاده دانش آموزان در این مجتمع احداث شده است.
وی هزینه اجرای این پروژه را ۶۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد از این اعتبار توسط خانواده خیر و ۷۰ درصد باقیماند توسط دولت تامین شده است.
مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجانشرقی با بیان اینکه دانش آموزان میتوانند با انگیزه و افتخار در این فضای آموزشی مناسب به تحصیل علم بپردازند خاطرنشان کرد: این اقدام گامی موثر در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضای تحصیلی در استان است.
منبع:فارس