باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیین بهره‌برداری همزمان از طرح‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان با مشارکت مردم، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سهم گیلان از این طرح در مرحله اخیر، شامل ۲۲ پروژه آموزشی و ورزشی است که ۱۹ مدرسه با ۱۱۱ کلاس درس و سه سالن ورزشی را دربرمی‌گیرد؛ مجموع هزینه اجرای این پروژه‌ها بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.

هادی حق شناس ؛ استاندار گیلان در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی، گفت: افتتاح این پروژه‌ها گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و ایجاد محیطی شاد و پویا برای دانش‌آموزان گیلانی است.

حق شناس توسعه سرانه آموزشی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در گیلان که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید است، نقشی مؤثر در گسترش عدالت آموزشی در سطح استان دارد.

وی با قدردانی از تلاش خیرین مدرسه‌ساز، پیمانکاران و مدیران حوزه آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان گفت: توسعه فضای فیزیکی مدارس در کنار ارتقای محتوای آموزشی از اولویت‌های دولت در استان است.

استاندار گیلان تصریح کرد: دانش‌آموزان زمانی که در محیطی ایمن، استاندارد و مجهز تحصیل می‌کنند، این تجربه مثبت را به خانواده و جامعه منتقل می‌کنند و خود بهترین راوی اهتمام دولت به امر تعلیم و تربیت هستند.

در جریان این آیین، سالن ورزشی راکتی مدرسه شهید صلاحکار رشت نیز به عنوان یکی از طرح‌های شاخص ورزشی استان افتتاح شد. این سالن با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان احداث شده و دارای امکانات استاندارد برای رشته‌های اسکواش، بدمینتون و تنیس روی میز است.