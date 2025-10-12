باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زیبایی‌نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به استقبال پرشور شهروندان از ویژه‌برنامه‌های هفته تهران گفت: این رویداد فرهنگی که از ۱۴ مهرماه در نقاط مختلفی از سطح پایتخت آغاز شده بود، اکنون با تغییر محل برگزاری و استقرار برنامه‌ها در ۲۰ نقطه جدید در تمام مناطق تا ۲۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این هفته، نمایش هویت اصیل، فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و چهره مردمی تهران است، اظهار کرد: مرحله دوم این برنامه‌ها نیز همچون مرحله نخست شامل اجرای سرود «تهران»، موسیقی اقوام ایرانی، تئاتر خیابانی، استندآپ کمدی، نمایش‌های عروسکی، مسابقات نوجوانان، نورافشانی و ایستگاه‌های پذیرایی خواهد بود.

زیبایی‌نژاد افزود: همه مناطق شهر تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میزبان گروه‌های هنری و فرهنگی خواهند بود تا شهروندان در هر نقطه بتوانند در فضای پرنشاط، شاد و فرهنگی «هفته تهران دوست‌داشتنی» حضور یابند.

وی در پایان تصریح کرد: استقبال مردم از مرحله نخست، نشان داد که رویداد‌های فرهنگی شهری می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی شهروندان داشته باشند و تلاش ما این است که تا پایان این هفته، حال و هوای تهران سرشار از شور، همدلی و افتخار به هویت این شهر باشد.