یسرا الحاج حسن فعال فلسطینی با اشاره به تفرقه افکنی غرب در میان مسلمانان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یسرا الحاج حسن فعال فلسطینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تفرقه افکنی غرب در میان مسلمانان بیان کرد: در حال حاضر، نه فقط کشورهای غربی، بلکه آمریکا و اسرائیل تلاش فراوانی میکنند تا بین مسلمانان شکاف و مشکلی جدی ایجاد شود. از نظر آنها، وقتی مسلمانان متحد شوند، قدرتمند خواهند شد. بنابراین، هر اتفاقی بیفتد، اگر ما متحد شویم، قوی خواهیم شد و این قدرت برای آنها بسیار مضر است. وقتی ما قوی باشیم، میتوانیم در مقابل آنها مقاومت کنیم. دشمنان همیشه، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، تلاش میکنند تا ما متحد نشویم و قدرت نگیریم.
وی ادامه داد: اسرائیل در جنگ دوازده روزه متوجه شد که مردم ایران چقدر قوی هستند و چقدر کشور و خاک خود را دوست دارند. ما دیدیم که در طول آن دوازده روز، خودشان به آمریکا متوسل شدند و گفتند که این جنگ را متوقف کنید. (چون ما خسته شدیم و مدام در حال بمباران هستیم). با این حال، دیدیم که آمریکا و اسرائیل بسیار تلاش کردند تا پشت جمهوری اسلامی حرفهایی بزنند و میگفتند که میخواهند ایران را آزاد کنند و چرا مردم ایران پشت حکومت خود ایستادهاند. خب، مشخص است!اگر آنها علیه یک کشور چنین اقداماتی انجام میدهند، تصور کنید که تمامی کشورهای اسلامی و عربی با هم متحد شوند، چه خواهد شد؟ در عرض یک ساعت، اسرائیل نابود خواهد شد. این سؤال بسیار جالب است. متأسفانه، اطلاعرسانی بیشتر تحت سلطه حکومت غرب، آمریکا و اسرائیل است و واقعیت به مردم نشان داده نمیشود. من خودم چندین دوست از غزه دارم که به اینجا آمدهاند. من از جمهوری اسلامی بسیار تشکر میکنم، به ویژه از نقش زنان. زنان در این جنگ نیاز به حمایت روانی دارند. وقتی یک زن میبیند که فردی از ملیت دیگر (با زبان متفاوت) او را حمایت میکند، بسیار خوشحال میشود. (ما زنان باید این نکته را در نظر بگیریم.)
الحاج حسن افزود: اما باز هم میگویم، اسرائیل و تمامی کشورهایی که حامی او هستند، پیوسته سعی در خراب کردن این رابطه دارند. متأسفانه، کار به جایی میرسد که اسرائیل هفتاد سال است این اقدامات را انجام میدهد.مردم غزه این قدرت را از خداوند و قرآن میگیرند. وقتی یک انسان در ذهن خود باور داشته باشد که این خاک و این کشور متعلق به اوست، بالاخره باید بماند.
وی با اشاره به مقاومت فلسطینیان بیان کرد: زنان زیادی هستند که سرپرست خانوادهشان را از دست دادهاند؛ مادر، پدر، یا حتی چهار یا پنج فرزندشان را از دست دادهاند، اما باز هم ایستادهاند. ایستادهاند به خاطر کشور خودشان.ما میدانیم که از لحاظ انسانی، این یک مصیبت بزرگ است، اما زن غزه واقعاً نماد صبر است. و این قدرت را از قرآن و خدا میگیرد. در قرآن نوشته شده است که ما باید هم مال و هم جانمان را برای کشورمان فدا کنیم. وعده الهی این است که انشاءالله اسرائیل به سوی زوال خواهد رفت.اسرائیل هرگز به قانون پایبند نبوده است. اگر ما در مورد لبنان صحبت کنیم، مقاومت اسلامی بر اساس قانون آتشبس را پذیرفت. اما اسرائیل هر روز کاری میکند و در مدت اخیر، ده روز پیش، بیش از ده خانواده در لبنان و جنوب لبنان به شهادت رسیدند. به نظر من، نمیتوان انتظار داشت که اسرائیل به قانون پایبند باشد. من تا کنون چنین چیزی ندیدهام. امیدوارم واقعاً این آتشبس به پایان برسد. اما ممکن است اسرائیل هر لحظه و به هر بهانهای جنگ را دوباره شروع کند و بگوید که شما این کار را کردید و ما مجبور به از سرگیری جنگ شدیم.