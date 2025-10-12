باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش نیویورک پست، انجمن ملی آموزش، بزرگترین اتحادیه معلمان در ایالات متحده، ایمیلی را برای تقریباً سه میلیون عضو خود ارسال کرده است که حاوی نقشهای از سرزمین تاریخی فلسطین است و هیچ اشارهای به اسرائیل نشده است.
بزرگترین اتحادیه معلمان در ایالات متحده، انجمن ملی آموزش (NEA)، پس از ارسال ایمیلی به تقریباً ۳ میلیون نفر از اعضای خود، که شامل نقشهای بود که تمام سرزمینهای فلسطینی را بدون هیچ اشارهای به «اسرائیل» نشان میداد، جنجال گستردهای را برانگیخته است. این اقدام توسط نهادهای طرفدار اشغالگری به عنوان «اشتباهی غیرقابل توجیه» توصیف شد.
این پیام که روز جمعه توزیع شد، بخشی از کمپینی برای ارائه منابع آموزشی در مورد «مردم بومی» بود و حاوی نقشهای بود که کل سرزمین تاریخی فلسطین را بدون اشاره به رژیم اشغالگر «اسرائیل» به عنوان «فلسطین» معرفی میکرد.
استفن روزنبرگ، مدیر منطقهای این موسسه در فیلادلفیا در اظهاراتی مدعی شد: «نگرانکننده است که بزرگترین اتحادیه معلمان در کشور، مطالبی را که ما یهودستیزانه میدانیم، تبلیغ میکند و آنچه را که اسرائیل به عنوان جنایات ۷ اکتبر توصیف میکند، توجیه میکند، علاوه بر این، از گروههایی که آنها را تروریست مینامد، حمایت میکند.»
«نقشه دیجیتال سرزمینهای بومی» همچنان فلسطین را بر کل سرزمین نشان میدهد و آن را «سرزمین مردمان بومی» توصیف میکند که انتقادات بیشتری را از سوی نهادهای طرفدار اشغالگری برانگیخته است.