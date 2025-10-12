فرماندار مراغه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد مدارس این شهرستان نیازمند بازسازی هستند گفت:از ۴۲۶ مدرسه این شهرستان ۲۱۸ مدرسه به خاطر عمر بالای چهل سال نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -امین امینیان در جلسه شورای اداری شهرستان مراغه گفت: از کل اعتبارات استانی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان توسط اداره‌های کل به شهرستان تخصیص نیافته است.

وی از روسای اداره‌ها خواست از مدیران کل تخصیص این میزان اعتبار را برای شهرستان پیگیری کنند.

فرماندار شهرستان مراغه گفت: حدود ۵۰ درصد مدارس مراغه به خاطر عمر بالا نیازمند بازسازی هستند.

امینیان افزود: از ۴۲۶ مدرسه این شهرستان ۲۱۸ مدرسه به خاطر عمر بالای چهل سال نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.

وی گفت:در زمان حاضر مدارس مراغه وضعیت مطلوب ندارند و نوسازی مدارس نیازمند مشارکت خیران و تامین اعتبار نوسازی مدارس است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این جلسه بر تلاش مسئولین برای خدمت به مردم و حل مشکلات شهر‌ها تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: بالاترین عبادت خدمت به مردم این است که موجب رضایت خداوند خواهد بود.

وی افزود: در زمان حاضر کار در عرصه فرهنگی و بیشتر از هر زمانی ضرورت دارد.

قلعه‌ای مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی در این جلسه، از اجرای طرح شهید آبشناسان برای دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها در استان خبر داد.