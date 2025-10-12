ترامپ بارها با افتخار اعلام کرده بود که «هفت جنگ را پایان داده‌ام و رئیس‌جمهور صلح هستم»، اما هر اندازه کوشید، نتوانست نظر کمیته نوبل را جلب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چرا اوباما برنده نوبل صلح شد، اما ترامپ نه؟ جایزه نوبل صلح هرگز به دونالد ترامپ اعطا نشد، زیرا او در چارچوب سیاست‌های متعارف و نرم‌افزارانه غرب حرکت نمی‌کرد. ترامپ در زمین «تهدید» بازی می‌کرد نه در زمین «نفوذ». او بارها با افتخار اعلام کرده بود که «هفت جنگ را پایان داده‌ام و رئیس‌جمهور صلح هستم»، اما هر اندازه کوشید، نتوانست نظر کمیته نوبل را جلب کند.

در مقابل، باراک اوباما تنها در سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش برنده این جایزه شد، زیرا نماد سیاست لبخند، گفت‌وگو و گسترش نفوذ فرهنگی غرب بود. کمیته نوبل که در نروژ مستقر است و به‌طور تاریخی همسو با جریان‌های دمکرات و سیاست‌های اتحادیه اروپا، صلح به سبک ترامپ را با معیارهای خود سازگار نمی‌دید.

درواقع، نوبل صلح همواره ابزاری برای پیشبرد «سیاست نرم غرب» بوده است؛ جایزه‌ای برای کسانی که با لبخند، مسیر سلطه را هموار می‌کنند، نه آنان که با صراحت و تهدید سخن می‌گویند. از این منظر، اوباما شایسته نوبل شناخته شد، چون صلحش در خدمت نظم غربی بود؛ و ترامپ کنار گذاشته شد، زیرا صلح او تهدیدی برای همان نظم تلقی می‌شد.

سربازان آمریکایی در صف دریافت غذای رایگان

در آمریکا که بودجه نظامی‌اش از مجموع چندین کشور جهان بیشتر است، سربازان در صف دریافت غذای رایگان می‌ایستند.

پس از تعطیلی اخیر دولت آمریکا و توقف موقت پرداخت حقوق‌ها، هزاران نظامی آمریکایی و خانواده‌هایشان با بحران معیشتی روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از آنان نمی‌دانند حقوق بعدی‌شان چه زمانی پرداخت می‌شود و برای گذران زندگی به بانک‌های غذایی پناه برده‌اند.

تارنمای اخبار فدرال آمریکا گزارش داده که حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های نظامیان آمریکایی می‌گویند بیش از هر چیز از تأخیر در دریافت حقوق ماهانه بیم دارند. همچنین حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های نظامیان آمریکایی مجبورند برای تأمین مخارج ضروری وام بگیرند، درحالی‌که ۳۶ درصد نگرانند که خدمات درمانی آنان دچار وقفه یا اختلال شود. در این میان ۲۳ درصد از نظامیان هم گفته‌اند که ناچارند برای تأمین غذا به بانک‌های غذایی مراجعه کنند. سازمان‌های خیریه محلی تأیید کرده‌اند که تنها در هفته گذشته در برخی شهرها مراجعه خانواده‌های نظامیان به مراکز توزیع غذا تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

ارتش پاکستان به غزه اعزام می‌شود؟

در سایه طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه، زمزمه اعزام ارتش پاکستان به نوار غزه به‌عنوان نیروهای نظارتی موجی از واکنش‌ها را در این کشور برانگیخته است. منتقدان این ابتکار را پوششی برای مهار مقاومت و تحقق رؤیای «اسرائیل بزرگ» می‌دانند.
نخبگان سیاسی و دانشگاهی پاکستان، کشوری که رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته می‌گویند اسلام‌آباد نباید ابزار پروژه‌های ژئوپلیتیکی آمریکا شود. ارتش پاکستان که پیش‌تر (۲۰۱۵) از حضور در ائتلاف غربی- عربی علیه یمن خودداری کرده بود این بار ظاهراً برای ایفای نقش فعال در طرح ترامپ تمایل نشان داده است؛ طرحی که منتقدان آن را تلاشی برای تبدیل غزه به منطقه‌ای نئولیبرالی و فاقد روح مقاومت می‌دانند.

در پس این نزدیکی، معامله‌های اقتصادی و نظامی نیز وجود دارد ازجمله قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات عناصر خاکی کمیاب پاکستان به آمریکا و مذاکرات درباره احداث بندر نظامی در بلوچستان که همگی نشانه‌های آشکاری از چرخش سیاست اسلام‌آباد به‌سوی واشنگتن است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ترامپ باید جایزه سلخ را بگیرد نه صلح ...
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
لعنت خدا بر قوم ظالمین، ترامپ و نتانیاهو و حامیانشان
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تواضع ترامپ
۱
۱
پاسخ دادن
India
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تا حالا همه جور جک و جانوری برنده جایزه صلح نوبل شده اند جز افراد روان پریش !! در صورتیکه جایزه مزبور به یکی از اینها تعلق گیرد ، آنوقت است که آخرین میخ بر روی تابوت " جایزه صلح نوبل " کوبیده شود !
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ترامپ خودش از چندماه پیش میدانست چه کسی برندهدصلح نوبل هست ، چون با انتخاب یکی مخالفان مطرح مادرو بعنوان قهرمان صلح پروژه دشمنی و فشار بیشتر و حتی جنگ با ونزوئلا راحت تر پیش میرود.ولی سال آینده ترامپ برنده این جایزه هست.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
به قیافه ترامپ نگاه کنید..
به گراز کاتون شیرشاه هم نگاه کنید.

عجیبه ولی چقد شبیه هم هستن :))
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بسته راه
۱۸:۱۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
کاخ درخشان !
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حالا دغدغه ی نوبل رو شماها هم داشته باشین خب! ولی بنظر میرسه از پاکستان بدجور و بد طور واهمه کردینا!!!!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چون اروپائیهای بایدن دوست و لابی های یهود آنها نذاشتندترامپ برنده صلح نوبل بشه..
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حتما دسیسه بوده!!
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
باید به او به جای جایزه کلید تمام دستشویی‌ها ی جهان بدن بره بو کنه و مزه کنه
۱۱
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
از. مردم. می پرسین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چرا ؟ مگه ترامپ از شیمون پرز و مناخیم بگین چه کم داره ، خوب آدم نمی کشه که می کشنه ، ترور که می کنه ، بیگناهان را که قتل عام می کنه ، پیمان شکنی که مشخصه اصلی سران رژیم جعلی است ترامپ هم در بالاترین درجه اش داره ، چرا نباید جایزه صلح نوبل را به او بدهند ؟؟؟
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
دمت گرم خوب گفتی. ولی خوب حد نصاب کشتارش پایین بود قبول کن لیاقت نوبل رو نداشت!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هاااا این که گفتی یعنی چهههه؟
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خودش هم می‌دانست نمی‌شود میخواست باچهره صلح و طلح طلبی جنگهای آتشین.
۴
۸
پاسخ دادن
