رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تداوم بررسی درخواست اپراتور‌های تلفن همراه برای افزایش تعرفه اینترنت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در چند ماه گذشته، درخواست اپراتور‌های ارتباطی برای افزایش تعرفه اینترنت همراه به موضوعی پرتکرار در رسانه‌ها تبدیل شده است. اپراتور‌ها در مکاتبه‌ای رسمی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت شدند، با این استدلال که هزینه‌های شبکه طی سال‌های اخیر به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. 

از سوی دیگر، دولت و وزارت ارتباطات بار‌ها اعلام کرده‌اند که هر تغییر قیمت باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق مشترکان صورت گیرد و افزایش نامتعارف پذیرفته نیست. 

 حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: درخواست اپراتور‌ها برای اصلاح تعرفه اینترنت همچنان مطرح است و علاوه بر مکاتبات انجام‌شده، عدد و درصد‌هایی نیز از سوی آنها پیشنهاد شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های اپراتور‌ها در سال‌های اخیر، این موضوع هم‌اکنون از سوی وزارت ارتباطات و سایر مراجع مسئول در حوزه قیمت‌گذاری در حال پیگیری است.

فتاحی ادامه داد: هنوز جمع‌بندی نهایی در این خصوص صورت نگرفته و مذاکرات میان دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد. در حال حاضر تبادل نظر و بررسی مستندات ارائه‌شده از سوی اپراتور‌ها در جریان است و آنان نیز برای دریافت مجوز‌های لازم با برخی مراجع دیگر در حال مذاکره هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان تأکید کرد: درصد نهایی افزایش تعرفه هنوز مشخص نشده و آنچه تاکنون مطرح شده در حد پیشنهاد اپراتورهاست. در تصمیم‌گیری نهایی، موضوعاتی مانند رضایت عمومی، کیفیت خدمات ارتباطی و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

