رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تداوم بررسی درخواست اپراتور‌های تلفن همراه برای افزایش تعرفه اینترنت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در چند ماه گذشته، درخواست اپراتور‌های ارتباطی برای افزایش تعرفه اینترنت همراه به موضوعی پرتکرار در رسانه‌ها تبدیل شده است. اپراتور‌ها در مکاتبه‌ای رسمی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت شدند، با این استدلال که هزینه‌های شبکه طی سال‌های اخیر به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. 

از سوی دیگر، دولت و وزارت ارتباطات بار‌ها اعلام کرده‌اند که هر تغییر قیمت باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق مشترکان صورت گیرد و افزایش نامتعارف پذیرفته نیست. 

 حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: درخواست اپراتور‌ها برای اصلاح تعرفه اینترنت همچنان مطرح است و علاوه بر مکاتبات انجام‌شده، عدد و درصد‌هایی نیز از سوی آنها پیشنهاد شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های اپراتور‌ها در سال‌های اخیر، این موضوع هم‌اکنون از سوی وزارت ارتباطات و سایر مراجع مسئول در حوزه قیمت‌گذاری در حال پیگیری است.

فتاحی ادامه داد: هنوز جمع‌بندی نهایی در این خصوص صورت نگرفته و مذاکرات میان دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد. در حال حاضر تبادل نظر و بررسی مستندات ارائه‌شده از سوی اپراتور‌ها در جریان است و آنان نیز برای دریافت مجوز‌های لازم با برخی مراجع دیگر در حال مذاکره هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان تأکید کرد: درصد نهایی افزایش تعرفه هنوز مشخص نشده و آنچه تاکنون مطرح شده در حد پیشنهاد اپراتورهاست. در تصمیم‌گیری نهایی، موضوعاتی مانند رضایت عمومی، کیفیت خدمات ارتباطی و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، تعرفه اینترنت ، معیشت مردم
خبرهای مرتبط
دستاورد‌های علمی کشور چندین برابر بودجه‌های محدود است
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مگر مردم برای شما اهمیت هم دارن؟
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عفرین
۲۳:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا دیگه آدم نمیتونه مودبانه جوابش شما ها رو بده.آخه هر سال مگه چند بار تعرفه ها رو افزایش میدن ؟؟کدوم هزینه و تجهیزات ؟چرا هر دفعه تعرفه ها افزایش پیدا میکنه هیچ خبری از کیفیت و سرعت نیست بهتر نمیشه که هیچ برعکس هر روز بدتر میشه.چطور هزینه های شبکی اپراتورهای دزد و کلاهبردار هر یک ماه افزایش پیدا کرده ولی هزینه های معشیتی مردم ثابت مونده
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا کند افراد تصمیم گیر در این حوزه خودشون تعارض منافعی در این بحث نداشته باشند !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چه خبره تازه امسال گران کردند. تنها چیزی که ب راشون مهم نیست مر دم هستند . انگار مردم برده هستند. بابا انسانیت داشته باشید. عدالت علی این نیست بخدا.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
از که مینالی و فریاد ....
بریم به کی بگیم که بدبخت شدن جوانان مملکت تو قرض و اجاره تورم گرانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نه اینکه دالان هم یواشکی و بی سرو صدا گرون نکردید؟!؟؟ میخواهید از غافله گرانی ها عقب تیوفتید؟!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
رضایت مردم همیشه جز اخرین اولویت ها هم نیست
مثال: همین کیفیت و قیمت خودرو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تنها چیزی که افزایش قیمت نداره حقوق کارمند و کارگر اینه عداالت علی
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
شده یکبار از ارزان شدن به نفع مردم توی خبرها ببینیم؟
به والله قسم خیلی هزینه اینترنت الان هم زیاده
در عوض کیفیت خیلی کم
بسه دیگه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
کدام اینتر نت دیگه خالی فروشی که ضرر نداره
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هر چه بتونید فشار بیارید ما قوی‌تر میشیم.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تنها چیزی که مهم نبوده رضایت مردم بوده
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۲۱:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
آخه کدام افزایش قیمت موجب رضایت مردم است ؟
چرا فکر می‌کنید میتوانید با پنبه سر مردم را ببرید؟
تنها هنر شما نمک پاشیدن به زخم مردم است مردم را خسته از گرانی ها هستند شما درد مردم را درک نمی‌کنید چون با شایستگی و لیاقت به پست ومقام نمی رسید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه هرکسی رو که توان کار برای این مملکت رو داره اما کوتاهی میکنه و فقط برای بقای خودش و تشکیلاتش تلاش میکنه.
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نمیشه مردم راحت زندگی کنن بدون افزایش قیمت و تحولات؟ آخه چیزی که درست کار میکنه چرا انگولک میکنیم مگر اسلام نمیگه قانع باشید؟
۰
۷
پاسخ دادن
۱۲
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
آخرین اخبار
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
مشخصات کلیدی ساعت جدید Nothing CMF Watch ۳ Pro
ساخت ۱۲۰ روزه ۲ مدرسه سمپاد هوشمند به دستور رئیس جمهور
افزایش تعرفه اینترنت در دست بررسی؛ رضایت عمومی در نظر گرفته می‌شود
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
فروش اینترنتی دارو در کشور نداریم
مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تا سطح بین‌الملل ادامه می‌یابد
تکذیب کمبود کتب درسی و ارائه فایل به جای کتاب‌ در مدارس
چه عوامل می‌تواند در افزایش ابتلا به پیرگوشی موثر باشد؟
بمب سلامتی پاییزی با خواص شگفت‌انگیز برای قلب
کنکور فعلا حذف نمی‌شود/ یک سری صندلی‌ها متقاضیان زیادی دارند