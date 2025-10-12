هواشناسی مازندران از بعد از ظهر دوشنبه هشدار دریایی سطح نارنجی در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریانهای جوی، مازندرانیها از بعدازظهر دوشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۱ تا صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۳ شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۴ متربرثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۷ متربرثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال شرقی تا شمال غربی، بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه تا ۲.۱) و دور از ساحل تا ۱.۶ متر (بیشینه تا ۲.۶ متر) برآورد میشود.
غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناورها و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای دریایی از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت فعالیتهای گردشگری، صیادی، فعالیتهای حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازههای دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.
منبع:هواشناسی مازندران