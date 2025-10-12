دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت و پیام‌رسان مالی امن در مناطق آزاد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی میان اعضای بریکس را کاهش دهد و جایگزین دلار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست ویژه بریکس در یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد بر ضرورت شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش افزوده مشترک و حرکت از تجارت کالا به سمت تولید مشترک میان اعضای بریکس تأکید کرد و گفت: بریکس با ایجاد سازوکار‌های نوین مالی و تجاری مانند بانک توسعه جدید و حرکت به سمت تجارت با ارز‌های ملی، فرصتی تاریخی برای بازآرایی اقتصاد جهانی در اختیار دارد.

وی موقعیت ژئواکونومیک منحصر‌به‌فرد ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و هاب انرژی را ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل مناطق آزاد کشور به گره‌های راهبُردی و جایگزین‌ناپذیر در شبکه اقتصادی بریکس دانست و با تأکید بر ایجاد منطقه آزاد مالی مشترک بریکس افزود: تأسیس یک منطقه مالی بین‌المللی در ایران باهدف استقرار شعب بانک توسعه جدید و بانک‌های مرکزی اعضا، برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسویه مبادلات تجاری پیشنهاد می‌شود.

مسرور با اشاره به توسعه زیرساخت تسویه مبادلات با ارز‌های ملی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت و پیام‌رسان مالی امن در مناطق آزاد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی میان اعضا را کاهش دهد و جایگزین دلار شود.

وی همچنین بر اهمیت شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش افزوده مشترک تأکید کرد و گفت: حرکت از تجارت کالا به سمت تولید مشترک با تعریف پروژه‌هایی که مزیت‌های نسبی اعضا مانند انرژی ایران، فناوری چین، مواد اولیه روسیه و برزیل و بازار هند را در مناطق آزاد ایران ترکیب کند، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل کنسرسیوم حمل‌ونقل بریکس برای سرمایه‌گذاری یکپارچه در زیرساخت‌های ریلی، بندری و جاده‌ای مناطق آزاد چابهار و انزلی را به‌عنوان شاهراه‌های اصلی ترانزیت میان اعضا پیشنهاد کرد.

مسرور با اشاره به راه‌اندازی پارک‌های صنعتی - فناوری مشترک میان اعضای بریکس نیز پرداخت و افزود: ایجاد پارک‌های تخصصی در حوزه‌های پتروشیمی، هوش مصنوعی، داروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان عضو بریکس، اقدامی اثرگذار خواهد بود.

وی درباره تسهیل فرایند‌های تجاری گفت: ایجاد پنجره واحد گمرکی دیجیتال میان مناطق آزاد عضو بریکس می‌تواند فرایند‌های گمرکی را هماهنگ و دیجیتالی کرده و حرکت سریع، ارزان و روان کالا در سراسر شبکه مناطق آزاد را تضمین کند.

مسرور تدوین چارچوب حقوقی و داوری تجاری یکپارچه را نیز از الزامات همکاری عنوان کرد و گفت: ما آمادگی داریم یک نظام حقوقی مشترک و مرکز داوری بین‌المللی مورداعتماد اعضا در یکی از مناطق آزاد ایران برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل اختلافات تجاری ایجاد کنیم.

وی با اشاره به موقعیت مناطق آزاد ایران اظهار کرد: مناطق آزاد ایران نه‌تنها بازیگران ملی، بلکه شرکای راهبُردی برای کشور‌های عضو بریکس هستند.

مسرور با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌ها با اقتصاد‌های پویای بریکس افزود: با تسهیم دانش، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مدرن‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال، می‌توانیم به یکپارچگی اقتصادی جنوب - جنوب عمق بخشیده و رفاه و توسعه پایدار را برای ملت‌های خود به ارمغان آوریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران گفت: ایران دارای موقعیت چهارراهی جهان است و کریدور‌های حیاتی ترانزیتی را میزبانی می‌کند. منابع طبیعی عظیم، به‌ویژه در حوزه انرژی و معدن، و سرمایه انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، موتور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در حال بازآفرینی مناطق آزاد خود به‌عنوان دروازه‌هایی هوشمند، دیجیتال و پایدار هستیم. اصول راهبردی ما، دعوت‌نامه‌ای آشکار برای همکاری با تمام کشور‌ها و شرکت‌هایی است که به دنبال شریکی قابل‌اعتماد در یکی از راهبُردی‌ترین نقاط جهان هستند.

منبع: مهر

برچسب ها: گروه بریکس ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
مناطق آزاد ایران دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مسترپلنوببین،گول نخور
۱۶:۱۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ایران تا آخرین نفس از دلار استفاده و حمایت میکنه،حتی اگه خود آمریکا اونو کنار بذاره
۰
۰
پاسخ دادن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود