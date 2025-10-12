باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در جلسه هماهنگی روابط عمومی‌های شرکت ملی پخش در زمینه سوخت‌رسانی زمستانی گفت: روابط عمومی‌های شرکت پخش باید در زمینه انعکاس زحمات گسترده و شبانه‌روزی همکاران تلاش مضاعف داشته باشند.

او افزود: در جنگ تحمیلی رکورد توزیع بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در میانه شعله‌های بیرحم آتش رژیم صهیونیستی در انبار‌های نفت، شکسته شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: در شهریور ماه با توزیع میانگین روزانه ۱۴۳ میلیون لیتر، ۱۰ میلیون لیتر بنزین بیشتر (معادل تولید پالایشگاه آبادان) توزیع شده که عدد بسیار بزرگی است.

او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های توزیع و ذخیره سازی در حال انجام است، اما لازم است مدیریت مصرف با همکاری همه دستگاه‌ها صورت پذیرد.

ویس کرمی افزود: مصرف نفت‌گاز با مدیریت مصرف در شش ماه گذشته، روزانه بیش از ۳ میلیون لیتر کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: بیش از ۳.۲ میلیارد لیتر نفت‌گاز در نیروگاه‌ها ذخیره شده که رکورد جدیدی در حوزه ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی در آستانه فصل سرد سال است.

منبع: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی