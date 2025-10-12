شادی مردم غزه پس از ۷۳۰ روز مقاومت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0633\u0631\u0627\u060c \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0645\u0648\u062c\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u062c\u0634\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0