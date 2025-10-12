باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شادی مردم غزه پس از ۷۳۰ روز مقاومت + فیلم

فضای شهر غزه شاهد موجی از شادی و جشن‌های مردم مقاوم این منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام رسمی حماس به دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا، فضای شهر غزه شاهد موجی از شادی و جشن‌های مردم مقاوم این منطقه است.

 

 

