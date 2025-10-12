باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صحاف کاشانی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر اجرایی همایش بین المللی «اخلاق در اسلام و مسیحیت» در نشست خبری که امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، عنوان کرد: دومین همایش بین المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت در طول دو سال و با مشارکت ۱۰۰ استاد از ۲۵ کشور برگزار شد و اکنون به مرحله پایانی رسیده است.

دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت افزود:در طول برگزاری این همایش ۳۰ پیش نشست و کمیسیون قبل از برگزاری به صورت مشترک با حضور همزمان یک یا چند روحانی و کشیش برگزار شده است که ثمره آن ۱۸ اثر مشترک است که با مشارکت نویسندگان مسلمان و مسیحی تولید شده است.

وی با اشاره به برگزاری کمیسیون‌های تخصصی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه گفت: کمیسیون زیست اخلاقی در روز سه شنبه ۲۲ مهر با ارائه حجت الاسلام عباس پسندیده رئیس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث (قم)، حجت الاسلام محمدرضا اسدی عضو هیئت علمی گروه ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر یوسف محمود الصدیقی (رئیس سابق دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر)، دکتر لیسا کمرر استاد بازنشسته فلسفه و دین از دانشگاه مونتانا پژوهشگر حوزه اخلاق حیوانات از آمریکا، دکتر پوهان ارتل استاد دانشگاه کاتولیک و پژوهشگر حوزه گفتگوی ادیان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت ادامه داد: کمیسیون پزشکی با ارایه دکتر حسام الدین ریاحی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، حجت الاسلام علیرضا آل بویه پژوهشگر حوزه مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، دکتر محدثه مولوی (استادیار دانشگاه الزهرا) و کشیش نیکیتا کوزنتسوف رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان (روسیه) و کمیسیون تعامل با دیگر دینی با ارائه حجت الاسلام مهدی علیزاده رئیس قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، دکتر ایلیا وویورکا دانشیار گروه فلسفه و دین پژوهی دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو روسیه، دکتر ولادیمیر روگاتین رئیس گروه مطالعات اسلامی در دانشکده الهیات ارتدوکس قازان، روسیه)، دکتر الا گاندی فعال برجسته صلح و عدالت اجتماعی در آفریقا جنوبی، نوه مهاتما گاندی و دکتر مجیب احمد رئیس پیشین گروه تاریخ دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد در روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صحاف کاشانی اضافه کرد: کمیسیون اخلاق خانواده با حضور چهار اندیشمند از کشور‌های ایرام، روسیه، صربستان و آمریکا به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. اختتامیه این همایش پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن شیخ طوسی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

وی گفت: حجج اسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدتقی سبحانی رئیس قطب تعمیق ایمان و باور‌های دینی، کشیش نیکیتا کوزنتسف رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه، دکتر یوسف محمود الصدقی معاون گفت‌وگوی ادیان دوحه و کشیش گریگوری نرسیسان روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه سخنرانان این همایش هستند. همچنین همایش سوم با موضوع اخلاق خدمت رسانی در سال آینده برگزار می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دومین همایش بین‌المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت، پروژه فکری و دیپلماتیک هوشمندانه‌ای بود که با معماری دقیق خود، مفهوم گفتگوی ادیان را از سطح تعارفات و مباحثات کلامی به مرحله تولید دانش مشترک و همکاری استراتژیک ارتقا داد. نقطه ثقل این رویداد، نه در سخنرانی‌های اختتامیه، بلکه در فرآیند دو ساله برگزاری ۳۰ پیش‌نشست و خروجی ملموس آن یعنی ۱۸ اثر تألیفی مشترک نهفته است.

وی افزود: این دستاورد، نشان‌دهنده گذار از مدل "گفت‌و‌گو برای تفاهم" به مدل "همکاری برای حل مسئله" است. انتخاب استراتژیک موضوعات کمیسیون‌ها (از اخلاق زیستی و پزشکی گرفته تا عدالت اجتماعی با حضور نمادین الا گاندی) و تمرکز بر نهاد خانواده، این همایش را به دغدغه‌های ملموس و مشترک بشریت امروز پیوند زد و از انحصار مباحث انتزاعی الهیاتی خارج کرد. در نهایت، اعلام موضوع همایش سوم با عنوان «اخلاق خدمت‌رسانی» یک بیانیه راهبردی است که نشان می‌دهد این پروژه بلندمدت، پس از تثبیت پایه‌های نظری و علمی، اکنون به دنبال ترجمه این همکاری‌ها به اقدامات عملی و مشترک اجتماعی در سطح جهان است. این همایش، قم را نه فقط به عنوان مرکز مطالعات شیعی، بلکه به عنوان یک قطب فعال و پیشرو پیشرو در دیپلماسی علمی و اخلاقی جهان معرفی می‌کند.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم