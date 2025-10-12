باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بیانیه‌ای جدید بر لزوم دسترسی بی‌قیدوشرط خبرنگاران و نهاد‌های مستقل بین‌المللی به نوار غزه برای مستندسازی خشونت ها و پیگرد قانونی عاملان آنها تأکید کرد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به آتش‌بس اخیر، هشدار داد که موفقیت پایدار آن منوط به پایبندی کامل به قوانین بین‌المللی و توقف درگیری‌ها است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ورود فوری خبرنگاران بین‌المللی به غزه برای ثبت ابعاد فاجعه انسانی ناشی از درگیری‌های اخیر ضروری است.»

این سازمان همچنین از رسانه‌های جهانی درخواست کرد تا با اعزام تیم‌های خبری، روند اجرای توافق آتش‌بس و میزان تخریب‌ها را مستند کنند. این بیانیه هشدار می‌دهد که هرگونه محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها یا ممانعت از ورود نهاد‌های تحقیقاتی، می‌توانند به عنوان اقداماتی برای پنهان‌کردن واقعیت‌ها تفسیر شوند.

این نهاد حقوق بشری همچنین خواستار اعزام کارشناسان پزشکی قانونی و تیم‌های تخصصی برای شناسایی اجساد و تعیین وضعیت مفقودان شده است. بر اساس این گزارش، شمار قابل توجهی از اجساد همچنان زیر آوار مانده‌اند.

در پایان این بیانیه بر ضرورت برداشته‌شدن محاصره، تأمین نیاز‌های اساسی غیرنظامیان و آغاز فرآیند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی تأکید شده است. این نهاد خاطرنشان کرد: «بازگرداندن کرامت و آزادی به مردم فلسطین گامی تعیین‌کننده برای استقرار ثبات و عدالت در منطقه است.»

منبع: مرکز اطلاعرسانی فلسطین