رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷۷ هزارتومان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: علی رغم آنکه نهاده در بندر آمده است، اما بدلیل عدم تخصیص ارز طی ۱۰ روز گذشته نهاده بدست مرغدار نرسیده است.

به گفته وی، معضل عدم تخصیص ارز و حمل منجر به استمرار معضل کمبود ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب شده، درحالیکه اکنون ۱.۵ تا ۲ میلیون تن نهاده در بنادر دپو شده است و از طرفی در انبارهای مرغداری ذخایر موجود نیست که این امر منجر به سردرگمی آنها شده است.

کاشانی قیمت مصوب جدید تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷۴ تا ۷۵ هزارتومان است. همچنین با توجه به قیمت درب مرغداری، نرخ پیشنهادی ما برای هرشانه تخم مرغ در خرده فروشی ها ۱۹۰ هزارتومان است که هنوز تعیین و اعلام نشده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه وضعیت بازار نهاده های دامی‌تعریفی ندارد، گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده های دامی، تولید با چالش روبرو می شود.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد: بنابر آمار از ابتدای سال ۶۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد و اکنون بدلیل شرایط سخت تولید، صادرات محدود در حال انجام است.