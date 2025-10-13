باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- در حالی که اخیرا طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص سامانه جی نف گفت: این سامانه هنوز به صورت کامل راه اندازی نشده و در حال حاضر طبق قانون ساماندهی زمین مسکن و ساختمان باید تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک واسکان ثبت و طبق قانون باید تمامی دستگاه ها در این سامانه اطلاعات خود را وارد و به این سامانه متصل شوند.

براساس این گزارش اخیرا شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند و همین امر خود باعث عقب ماندگی در این سامانه شده است اما طبق آخرین آمارهای که از سوی آقایی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن اعلام شده است میانگین خوداظهاری‌ها به عدد ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده و از ۱۶ دستگاه ۱۲ دستگاه خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کرده‌اند.

وی افزود: وزارت آموزش و پروش همه خدماتش متصل است و کاربران آموزش و پرورش باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده باشند. فراجا صرفا گواهی‌نامه را متصل کرده و ۲۷ میلیون استعلام طی چند ماه را پاسخ داده‌ایم. اما هنوز نظام وظیفه، گذرنامه، خدمات پلیس من و تعویض پلاک اتصالشان هنوز الزام آور نیست.

این در حالی است که اخیرا اعلام شده که برخی از سامانه ها موازی با سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان کرده اند وهمین امر خود باعث شده که موازی کاری در این زمینه ایجاد شود و از طرف دیگر با توجه به آنکه ثبت اطلاعات در این سامانه به صورت دریافت پول است بنابراین به نظر می رسد که این سامانه ها تنها در راستای دریافت هزینه است چراکه در حال حاضر سامانه املاک تمامی این اقدامات را انجام می دهد و همین امر خود باعث شده که موازی با این سامانه در حال فعالیت است و همین امر خود باعث سردرگمی در این بخش می شود.