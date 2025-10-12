باشگاه خبرنگاران جوان ؛ احمد جباری نماینده مردم ولایتمدار غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های بلااستفاده دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است و می‌تواند موتور محرک توسعه عمرانی کشور باشد.

وی با اشاره به ضرورت هدایت منابع حاصل از این فرآیند در مسیر واقعی خود، افزود: اعتبارات ناشی از مولدسازی باید در اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی، عمرانی و توسعه‌ای کشور به‌کار گرفته شود تا اثرگذاری آن در رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری مشهود باشد.

جباری تصریح کرد: اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند و منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها به درستی مدیریت شود، می‌توان حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل و از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد.