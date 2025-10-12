معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند گفت: کارگروه‌هایی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه‌ای در خصوص نیازمندی‌های علم و فناوری با بیان اینکه توسعه علم و فناوری بویژه فناوری‌های پیشرفته و نوین نگاه راهبردی دولت است تا اثری ماندگار برای کشور بر جای بماند، گفت: با توجه به نیازهای کشور اقتدار علمی و فناوری بویژه در حوزه‌های دفاعی، هوش مصنوعی، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد و اولویت دولت چهاردهم در سه سال آینده جبران عقب‌ماندگی در رسیدن به جایگاه اول علمی و فناوری کشور در منطقه است، تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه تمامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش فعالیت‌ها و اقداماتی برای پیشرفت و توسعه در فناوری‌ها را آغاز کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های کشور با وجود نخبگان جوان و اساتید دانشگاهی، بر ضرورت جبران کاستی‌ها در حوزه فناوری‌های جدید بویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره دست برتر را در منطقه در حوزه‌های امنیت سایبری و دستاوردهای فناورانه داشت که باید همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های امر و دانشگاه‌ها در کنار ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بار دیگر به جایگاه واقعی و اول منطقه در حوزه علم و فناوری برسیم.

عارف یادآور شد: دولت در سه سال آتی علاوه بر تعیین و تکلیف اولویت دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در وزارتخانه‌های ذیربط، صندوق های حمایتی را به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه فناوری‌ها ملزم کرده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مقالات علمی تولیدی دانشگاه ها قابل مقایسه با یک دهه گذشته نیست، تصریح کرد: کارگروه‌هایی در دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید تشکیل شده است که تمرکززدایی، فراهم آمدن سازوکارهای لازم برای درآمدهای اختصاصی دانشگاه و اعطای اختیارات لازم از جمله این اقدامات است.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان مرتبط حضور داشتند، بر ضرورت صرفه جویی در مراکز و واحدهای دانشگاهی تاکید کرد و گفت: باید به سمت ایجاد آزمایشگاه ملی و بهره‌گیری از ابزارهای هایتک حرکت کنیم و همچنین مأموریت‌های علمی و فناوری را برای دانشگاه جدی بگیریم تا بتوانیم در منطقه در جایگاه خوبی قرار بگیریم و با اقتدار علم و فناوری پیش برویم.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: صندوق های حمایتی ، محمدرضا عارف
