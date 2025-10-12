کرملین اعلام کرد که روسیه عمیقاً نگران احتمال تأمین موشک‌های تاماهاوک توسط آمریکا برای اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه عمیقاً نگران احتمال تأمین موشک‌های تاماهاوک توسط ایالات متحده به اوکراین است و هشدار داد که جنگ با تشدید از همه طرف‌ها به لحظه‌ای خاص رسیده است. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که قبل از موافقت با ارائه موشک‌های تاماهاوک می‌خواهد بداند اوکراین چه برنامه‌ای برای استفاده از آنها دارد زیرا نمی‌خواهد جنگ بین روسیه و اوکراین را تشدید کند. با این حال، او گفت که در این مورد "به نوعی تصمیمی" گرفته است.

موشک‌های تاماهاوک بردی معادل ۲۵۰۰ کیلومتر (۱۵۵۰ مایل) دارند، به این معنی که اوکراین می‌تواند از آنها برای حملات دوربرد در عمق روسیه از جمله مسکو استفاده کند. طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره ایالات متحده، برخی از انواع بازنشسته موشک‌های تاماهاک می‌توانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهاراتی که روز یکشنبه منتشر شد به پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه گفت: "موضوع تاماهاوک بسیار نگران‌کننده است. اکنون از نظر این واقعیت که تنش‌ها از همه طرف در حال افزایش است، واقعاً لحظه بسیار دراماتیکی است. "

جنگ در اوکراین بزرگترین رویارویی بین روسیه و غرب را از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ برانگیخته است و مقامات روسی می‌گویند که اکنون در یک درگیری شدید با غرب هستند.

پسکوف گفت که اگر موشک‌های تاماهاوک به سمت روسیه پرتاب شوند، مسکو باید در نظر بگیرد که برخی از نسخه‌های این موشک می‌توانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند.

پسکوف گفت: "فقط تصور کنید: یک موشک دوربرد پرتاب شده و در حال پرواز است و ما می‌دانیم که می‌تواند هسته‌ای باشد. فدراسیون روسیه چه فکری باید بکند؟ روسیه دقیقاً چگونه باید واکنش نشان دهد؟ کارشناسان نظامی خارج از کشور باید این را درک کنند. "

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اوایل این ماه گفت که استفاده از تاماهاوک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است و بنابراین هرگونه تأمین چنین موشک‌هایی به اوکراین باعث "مرحله جدیدی از تشدید کیفی" خواهد شد.

فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد که ایالات متحده ماه‌هاست که به اوکراین کمک می‌کند تا حملات دوربرد به تأسیسات انرژی روسیه انجام دهد. فایننشال تایمز نوشت که اطلاعات آمریکا به کی‌یف در شکل‌دهی برنامه‌ریزی مسیر، ارتفاع، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به ماموریت کمک می‌کند و به پهپاد‌های تهاجمی دوربرد و یک‌طرفه اوکراین این امکان را می‌دهد که از پدافند هوایی روسیه بگریزند.

پوتین این جنگ را به عنوان نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب به تصویر می‌کشد، که به گفته او پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ با گسترش ناتو و تجاوز به آنچه که او حوزه نفوذ مسکو می‌داند، از جمله اوکراین و گرجستان، روسیه را تحقیر کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
فایننشال تایمز:
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هو شدن نتانیاهو در اجتماع خانواده اسرای اسرائیلی/ ویتکاف نام نتانیاهو را تپق زد + فیلم
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
اسلحۀ چین بالای سر مذاکرات تجاری با آمریکا
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
حماس حادثه مرگبار برای دیپلمات‌های قطری را تسلیت گفت
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
خبرنگاران بدون مرز خواستار محاکمه اسرائیل شد
تأکید ایران بر حفظ ثبات در روابط با پاکستان و افغانستان
آخرین اخبار
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم
بزرگترین اتحادیه معلمان آمریکا نقشه سرزمین تاریخی فلسطین را بدون اشاره به «اسرائیل» منتشر کرد
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کارشناس سازمان ملل: روند بهبود اوضاع در غزه نسل‌ها طول خواهد کشید
علی بلال برای دومین سال پیاپی نایب‌قهرمان مستر المپیا شد
دیدارهای اقتصادی نماینده طالبان در حاشیه کنگره جهانی مناطق آزاد در چین
آلمان در آستانه توافق با طالبان برای اخراج مستقیم اتباع افغانستان
تجمع صدها افغانستانی در دفتر کمیساریای پناهندگان در مشهد؛ شایعه مهاجرت به کشورهای ثالث تکذیب شد
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
وزارت بهداشت غزه آماده استقبال از ۱۹۰۰ اسیر و ارائه خدمات درمانی فوری می‌شود
ایران خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی فوری میان افغانستان و پاکستان شد
به اهدافمان در عملیات زمینی رسیده ایم
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
تشدید تنش‌ها در بیت‌المقدس با اقدام تحریک‌آمیز شهرک نشینان در مسجدالاقصی + فیلم
کشف مهمات اسرائیلی در محل‌های توزیع کمک‌های تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی
اسرائیل خانواده فلسطینی‌ها را تهدید کرده که آزادی اسرا را جشن نگیرند
یونیسف:۱۳۰۰ کامیون در انتظار ورود به غزه هستند+ فیلم
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
دریانوردی فرصتی تازه برای مهاجرین افغانستانی + فیلم
حامیان فلسطین در مراسم رونمایی کتاب هریس: «تو جنایتکار جنگی هستی» + فیلم
ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی حمایت از فلسطین در استرالیا شرکت کردند + عکس و فیلم
حماس در اجلاس آتش‌بس شرم‌الشیخ شرکت نمی‌کند
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
دیدار خانواده‌های اسرای اسرائیلی با ویتکاف
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
تخریب سیستماتیک شهر غزه پس از عقب‌نشینی ارتش اسرائیل +فیلم
نتانیاهو از «پیروزی مطلق» سخن می‌گوید اما هیچ‌یک از اهدافش در غزه محقق نشد