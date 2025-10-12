باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه عمیقاً نگران احتمال تأمین موشکهای تاماهاوک توسط ایالات متحده به اوکراین است و هشدار داد که جنگ با تشدید از همه طرفها به لحظهای خاص رسیده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که قبل از موافقت با ارائه موشکهای تاماهاوک میخواهد بداند اوکراین چه برنامهای برای استفاده از آنها دارد زیرا نمیخواهد جنگ بین روسیه و اوکراین را تشدید کند. با این حال، او گفت که در این مورد "به نوعی تصمیمی" گرفته است.
موشکهای تاماهاوک بردی معادل ۲۵۰۰ کیلومتر (۱۵۵۰ مایل) دارند، به این معنی که اوکراین میتواند از آنها برای حملات دوربرد در عمق روسیه از جمله مسکو استفاده کند. طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره ایالات متحده، برخی از انواع بازنشسته موشکهای تاماهاک میتوانند کلاهک هستهای حمل کنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهاراتی که روز یکشنبه منتشر شد به پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه گفت: "موضوع تاماهاوک بسیار نگرانکننده است. اکنون از نظر این واقعیت که تنشها از همه طرف در حال افزایش است، واقعاً لحظه بسیار دراماتیکی است. "
جنگ در اوکراین بزرگترین رویارویی بین روسیه و غرب را از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ برانگیخته است و مقامات روسی میگویند که اکنون در یک درگیری شدید با غرب هستند.
پسکوف گفت که اگر موشکهای تاماهاوک به سمت روسیه پرتاب شوند، مسکو باید در نظر بگیرد که برخی از نسخههای این موشک میتوانند کلاهک هستهای حمل کنند.
پسکوف گفت: "فقط تصور کنید: یک موشک دوربرد پرتاب شده و در حال پرواز است و ما میدانیم که میتواند هستهای باشد. فدراسیون روسیه چه فکری باید بکند؟ روسیه دقیقاً چگونه باید واکنش نشان دهد؟ کارشناسان نظامی خارج از کشور باید این را درک کنند. "
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اوایل این ماه گفت که استفاده از تاماهاوک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است و بنابراین هرگونه تأمین چنین موشکهایی به اوکراین باعث "مرحله جدیدی از تشدید کیفی" خواهد شد.
فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد که ایالات متحده ماههاست که به اوکراین کمک میکند تا حملات دوربرد به تأسیسات انرژی روسیه انجام دهد. فایننشال تایمز نوشت که اطلاعات آمریکا به کییف در شکلدهی برنامهریزی مسیر، ارتفاع، زمانبندی و تصمیمگیریهای مربوط به ماموریت کمک میکند و به پهپادهای تهاجمی دوربرد و یکطرفه اوکراین این امکان را میدهد که از پدافند هوایی روسیه بگریزند.
پوتین این جنگ را به عنوان نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب به تصویر میکشد، که به گفته او پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ با گسترش ناتو و تجاوز به آنچه که او حوزه نفوذ مسکو میداند، از جمله اوکراین و گرجستان، روسیه را تحقیر کرد.
منبع: رویترز