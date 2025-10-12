وزیر ورزش و جوانان به آگهی مزایده مجموعه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز قبل از حضور در جلسه هیئت دولت به صورت سرزده از مرکز ملی تنیس ایران در مجموعه تنیس استقلال بازدید کرد و با داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس گفت و گو کرد.

دنیامالی پس از بازدید از مرکز ملی تنیس گفت: کار بسیار ارزشمندی شده و خیلی مدت پیش دنبال این بودیم که برای بچه‌های ملی پوش تنیس کمپ به روز و کارآمدی ایجاد شود. خوشبختانه هزینه‌های درخوردی انجام شده است و برای اولین بار یک مرکز ملی تنیس را داریم.

او درخصوص آگهی مزایده مجموعه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصی سازی بیان کرد: در مورد بحث واگذاری چنین چیزی امکان ندارد. اینجا کمپ تیم ملی و قبلا هم به دوستان گفتیم در حال بهره برداری است و دولت هم اجازه واگذاری نخواهد داد.