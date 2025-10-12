وزیر ورزش و جوانان به آگهی مزایده مجموعه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز قبل از حضور در جلسه هیئت دولت به صورت سرزده از مرکز ملی تنیس ایران در مجموعه تنیس استقلال بازدید کرد و با داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس گفت و گو کرد.

دنیامالی پس از بازدید از مرکز ملی تنیس گفت: کار بسیار ارزشمندی شده و خیلی مدت پیش دنبال این بودیم که برای بچه‌های ملی پوش تنیس کمپ به روز و کارآمدی ایجاد شود. خوشبختانه هزینه‌های درخوردی انجام شده است و برای اولین بار یک مرکز ملی تنیس را داریم.

او درخصوص آگهی مزایده مجموعه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصی سازی بیان کرد: در مورد بحث واگذاری چنین چیزی امکان ندارد. اینجا کمپ تیم ملی و قبلا هم به دوستان گفتیم در حال بهره برداری است و دولت هم اجازه واگذاری نخواهد داد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، تنیس استقلال ، تنیس ، سازمان خصوصی سازی
خبرهای مرتبط
عجیب اما واقعی؛
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
آخرین اخبار
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس
صعود تیم ملی تنس روی میز از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با ۲ برد
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
طارمی و یارمچوک؛ از رقیب در پرتغال تا زوج خطرناک در المپیاکوس
هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا