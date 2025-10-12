شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن قیمت مرغ در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای پر تنوع آشپزی مرغ یکی ازغذا‌های پر مصرف و پر طرفدار در میان خانواده‌ها است و ازجایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما این روز‌ها آوازه افزایش قیمت مرغ پیچیده و خانواده‌ها را نگران کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن مرغ در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

در مورد قیمت مرغ، ما در بندرعباس از چند ماهی هست که هر کیلو مرغی رو به قیمت ۱۵۰و۱۶۰ خریداری می‌کنیم وهیچ کسی هم نظارتی ندارد. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

