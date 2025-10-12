دیر بزرگترین جنبش طرفدار فلسطین در انگلیس، صلح در خاورمیانه را منوط به دستیابی مردم فلسطین به حق مشروعشان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بن جمال، مدیر بزرگترین جنبش طرفدار فلسطین در بریتانیا، تأکید میکند تا زمانی که مردم فلسطین نتوانند حقوق مشروع خود را بازپس گیرند، هیچ صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.
یک راهپیمایی ملی بزرگ در حمایت از فلسطین در روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ در مرکز لندن برگزار شد. این تاریخ از آن جهت حائز اهمیت است که یک روز پس از برقراری آتشبس در غزه رخ داد.
این راهپیمایی توسط کمپین همبستگی فلسطین (PSC) *سازماندهی شده بود و به عنوان سی و دومین تظاهرات ملی از اکتبر ۲۰۲۳ گزارش شد. گزارشها از سوی سازماندهندگان و رسانهها از حضور چندین دههزار شرکتکننده حکایت داشت. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»، «سلاح دادن به اسرائیل را متوقف کنید» و «مقابله با نسلکشی جرم نیست» در دست داشتند.