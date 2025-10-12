دیر بزرگترین جنبش طرفدار فلسطین در انگلیس، صلح در خاورمیانه را منوط به دستیابی مردم فلسطین به حق مشروعشان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بن جمال، مدیر بزرگترین جنبش طرفدار فلسطین در بریتانیا، تأکید می‌کند تا زمانی که مردم فلسطین نتوانند حقوق مشروع خود را بازپس گیرند، هیچ صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.

یک راهپیمایی ملی بزرگ در حمایت از فلسطین در روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ در مرکز لندن برگزار شد. این تاریخ از آن جهت حائز اهمیت است که یک روز پس از برقراری آتش‌بس در غزه رخ داد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

این راهپیمایی توسط کمپین همبستگی فلسطین (PSC) *سازماندهی شده بود و به عنوان سی و دومین تظاهرات ملی از اکتبر ۲۰۲۳ گزارش شد. گزارش‌ها از سوی سازمان‌دهندگان و رسانه‌ها از حضور چندین ده‌هزار شرکت‌کننده حکایت داشت. تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی همچون «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»، «سلاح دادن به اسرائیل را متوقف کنید»  و «مقابله با نسل‌کشی جرم نیست» در دست داشتند.

برچسب ها: حامیان فلسطین ، انگلیس
خبرهای مرتبط
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
سازمان دیده‌بان حقوق بشر:
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هو شدن نتانیاهو در اجتماع خانواده اسرای اسرائیلی/ ویتکاف نام نتانیاهو را تپق زد + فیلم
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
اسلحۀ چین بالای سر مذاکرات تجاری با آمریکا
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
حماس حادثه مرگبار برای دیپلمات‌های قطری را تسلیت گفت
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
کشف مهمات اسرائیلی در محل‌های توزیع کمک‌های تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
آخرین اخبار
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم
بزرگترین اتحادیه معلمان آمریکا نقشه سرزمین تاریخی فلسطین را بدون اشاره به «اسرائیل» منتشر کرد
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کارشناس سازمان ملل: روند بهبود اوضاع در غزه نسل‌ها طول خواهد کشید
علی بلال برای دومین سال پیاپی نایب‌قهرمان مستر المپیا شد
دیدارهای اقتصادی نماینده طالبان در حاشیه کنگره جهانی مناطق آزاد در چین
آلمان در آستانه توافق با طالبان برای اخراج مستقیم اتباع افغانستان
تجمع صدها افغانستانی در دفتر کمیساریای پناهندگان در مشهد؛ شایعه مهاجرت به کشورهای ثالث تکذیب شد
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
وزارت بهداشت غزه آماده استقبال از ۱۹۰۰ اسیر و ارائه خدمات درمانی فوری می‌شود
ایران خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی فوری میان افغانستان و پاکستان شد
به اهدافمان در عملیات زمینی رسیده ایم
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
تشدید تنش‌ها در بیت‌المقدس با اقدام تحریک‌آمیز شهرک نشینان در مسجدالاقصی + فیلم
کشف مهمات اسرائیلی در محل‌های توزیع کمک‌های تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی
اسرائیل خانواده فلسطینی‌ها را تهدید کرده که آزادی اسرا را جشن نگیرند
یونیسف:۱۳۰۰ کامیون در انتظار ورود به غزه هستند+ فیلم
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
دریانوردی فرصتی تازه برای مهاجرین افغانستانی + فیلم