پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشم سلطانی، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، به آغوش میهن بازگشت و آیین‌های استقبال، وداع و تشییع این شهید والامقام در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی سپاه نینوا گلستان اعلام کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در میدان بسیج، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار می‌شود.

مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار نیز همان شب هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در گرگان، خیابان پاسداران، حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برپا می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر سردار شهید سلطانی نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۹:۰۰ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امام‌زاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.

منبع: معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا

برچسب ها: تشییع ، وداع
خبرهای مرتبط
مراسم تشییع شهید ستوان سوم حسن تولی در گالیکش
تشییع پیکر مادر بزرگوار شهید شیرعلی کوهساری در آزادشهر
تشییع پیکر محیط‌بان شهید پارک ملی گلستان در مینودشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلستان باید در سطح ملی شناخته شود/گفتگوی ملی رمز وفاق و توسعه است
آیین برداشت مکانیزه پنبه در آق‌قلا؛ امید به افزایش سطح کشت در سال آینده
آیین استقبال و تشییع پیکر سردار شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان برگزار می‌شود
آخرین اخبار
آیین استقبال و تشییع پیکر سردار شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان برگزار می‌شود
گلستان باید در سطح ملی شناخته شود/گفتگوی ملی رمز وفاق و توسعه است
آیین برداشت مکانیزه پنبه در آق‌قلا؛ امید به افزایش سطح کشت در سال آینده
اجرای ۷ فقره حکم تخریب سازه و قلع و قمع در اراضی شهرستان مراوه تپه