باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی سپاه نینوا گلستان اعلام کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در میدان بسیج، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار می‌شود.

مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار نیز همان شب هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در گرگان، خیابان پاسداران، حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برپا می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر سردار شهید سلطانی نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۹:۰۰ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امام‌زاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.

منبع: معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا