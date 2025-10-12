امیر محمد سواری و ترانه احمدی در جدیدترین رنکینگ جهانی اینلاین فری استایل در شاخه اسپیداسلالوم صعود کردند.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - در جدیدترین رنکینگ جهانی اسکیت اینلاین فری استایل در شاخه اسپیداسلالوم، نمایندگان ایران در بخش پسران و دختران با ارتقای رنک مواجه شدند.
در ردهبندی اعلام شده و در بخش پسران، امیر محمد سواری که پیش از این در جایگاه چهارم قرار داشت با یک پله صعود به رده سوم دنیا صعود کرد. رضا لسانی دیگر نماینده کشورمان نیز بدون تغییر در رتبه پنجم ایستاده است.
این در حالی است که ورزشکاران اسپانیا و فرانسه ردههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در بخش دختران، ترانه احمدی با یک پله صعود از جایگاه ششم به رده پنجم ارتقا پیدا کرد. ورزشکاران ایتالیا، اسپانیا، ایتالیا و چینتایپه به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را در اختیار دارند.