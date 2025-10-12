باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرد تا یک روز بازی با خیبرخرم آباد به تعویق بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس با دعوت میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال تعداد نفرات ملی پوشش افزایش یافت به همین علت این باشگاه با استناد به اینکه طبق قوانین در صورت داشتن بیش از ۵ بازیکن ملی پوش می تواند از این شرایط استفاده کند،  از سازمان لیگ درخواست کرده  که بازی این تیم مقابل خیبرخرم آباد در هفته هفتم یک روز به تعویق بیفتد.

 این بازی طبق برنامه شنبه هفته آینده ۲۶ مهر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود و باید دید سازمان لیگ و باشگاه خیبر خرم آباد که میزبان این دیدار است آیا با این درخواست موافقت می کنند یا خیر. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد
