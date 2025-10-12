باشگاه خبرنگاران جوان -۲۲ ربیع الثانی سالروز وفات حضرت موسی مبرقع (ع) است به همین مناسبت برنامههای مختلفی با محوریت حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم در سطح استان قم اجرایی خواهد شد.
حجتالاسلام سید محمد رضا صدر مدیر اجرایی حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع (ع) در این زمینه اظهار کرد: در وهله نخست، نشست خبری ستاد تسهیلات زائرین به همراه آیین غبارروبی حرم مطهر، در روز شانزدهم مهرماه با حضور مدیران استانی برگزار شد.
وی افزود: مراسم بعدی، غبارروبی آیینی با حضور هیأت امنا و خدام اعتاب مقدسه سراسر کشور است که از ساعت ۱۰ روز بیستم مهرماه در این مکان مقدس تدارک دیده شده است.
مدیر اجرایی حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع (ع) خاطرنشان کرد: سخنران این مراسم حجتالاسلام والمسلمین عادل معاون فرهنگی سازمان اوقاف و آیت الله اراکی از اساتید برجسته حوزه علمیه هستند همچنین حاج سید علی محمد سادات رضوی نیز به مداحی میپردازد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع (ع) عنوان کرد: این ویژه برنامه با سخنرانی حجتالاسلام سید حسین صدر، مداحی حاج علی اسکندری و اجرای علیرضا امیدواریان از ساعت ۱۶ روز بیست و یکم مهرماه برگزار خواهد شد.
صدر افزود: همزمان با شب رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع) نیز مراسم عزاداری با سخنرانی حجتالاسلام بندانی نیشابوری و مداحی کربلایی حسین ایزدخواه و شعرخوانی کربلایی صابر خراسانی از ساعت ۲۰ در حرم مطهر تدارک دیده شده است.
مدیر اجرایی این بقعه متبرکه عنوان کرد: در شام رحلت یعنی ۲۳ مهرماه نیز مراسم دیگری با سخنرانی حجت الاسلام سید مراد رضا رضوی و مداحی محمد یوسف و سید میثم عباس کاظمی در این مکان شریف برگزار میشود؛ همچنین انجمن در معصومه نیز اجرای نوحهخوانی خواهد داشت.
وی برگزاری مراسم مناجاتخوانی و قرائت دعای کمیل را آخرین ویژه برنامه ایام سالروز رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع) خواند و گفت: این ویژه برنامه از ساعت دو نیمه شب بیست و چهارم مهرماه با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و مداحی سید مهدی میرداماد برگزار میشود.
غبارروبی حرم امامزاده موسی مبرقع (ع) در قم
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع گفت: این مراسم معنوی صبح امروز ۲۰ مهرماه با حضور خدام اعتاب مقدسه، هیأت امنا، مدیران استانی و جمعی از زائران برگزار شد و فضای حرم با اجرای قرائت ادعیه و مرثیه سرایی، رنگی معنوی گرفت.
سید محمدرضا صدر با اشاره به اینکه آیین غبارروبی، بخش محوری برنامههای بزرگداشت مقام امامزاده مبرقع با هدف تکریم جایگاه امامزاده و فراهمسازی فضای زیارتی شایسته برای زائران برگزار شد، افزود: در مراسم امروز خدام با لباسهای آیینی و در فضایی آکنده از معنویت به غبارروبی ضریح و صحنهای حرم پرداختند تا بار دیگر جلوهای از ارادت و احترام به مقام حضرت موسی مبرقع (ع) به نمایش گذاشته شود.
۲۲ ربیع الثانی سالروز وفات امامزاده موسی مبرقع (ع) است.
