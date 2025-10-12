سرپرست اداره‌کل فرودگاه‌های استان هرمزگان از راه‌اندازی پرواز مستقیم بندرعباس–یزد خبر داد و گفت: این مسیر با هدف توسعه شبکه پروازی و تسهیل سفرهای هوایی از جمعه هر هفته برقرار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم توسلی، سرپرست اداره‌کل فرودگاه‌های استان هرمزگان، از اضافه شدن مسیر پروازی بندرعباس–یزد به برنامه پروازهای فرودگاه بین‌المللی بندرعباس خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه شبکه پروازی و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل هوایی در استان، پرواز مستقیم به مقصد یزد از روز جمعه برقرار شده و به صورت منظم در پایان هر هفته انجام خواهد شد.

توسلی افزود: شهر یزد به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری، فرهنگی و زیارتی کشور، همواره مورد توجه مسافران جنوب کشور بوده و راه‌اندازی این مسیر می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل سفرهای داخلی و افزایش رضایت‌مندی مسافران ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به افزایش مسیرهای پروازی فرودگاه بندرعباس در ماه‌های اخیر گفت: در حال حاضر این فرودگاه با همکاری ۲۷ شرکت هواپیمایی، در مسیرهای داخلی و خارجی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، کرمانشاه، کیش، چابهار، ساری، لامرد، سیری، تنب بزرگ، ابوموسی، رشت، یزد، جده، مدینه، دبی، دوحه و مسقط فعالیت دارد.

سرپرست اداره‌کل فرودگاه‌های استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، توسعه مسیرهای پروازی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، شاهد افزایش بیشتر ظرفیت جابه‌جایی هوایی در استان باشیم.

