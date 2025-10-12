ویرانی‌های غزه به روایت اعداد؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اکنون که جنگ پس از دو سال در نوار غزه به اتمام رسیده و نظامیان صهیونیست مشغول عقب‌نشینی هستند، آثار ویرانی حملات پی در پی بیش از پیش نمایان شده است. شدت این ویرانی‌ها تا اندازه‌ای است که انتظار می‌رود روند بازسازی سال‌های متمادی ادامه داشته باشد.

طی این مدت، خدمات بهداشتی غزه از هم پاشیده است و ۳۸ بیمارستان و ده‌ها مرکز بهداشتی تخریب یا مجبور به تعطیلی شده‌اند.

از سوی دیگر، قحطی شدیدی غزه را فرا گرفته است و از هر چهار کودک، یک نفر از سوء تغذیه حاد رنج می‌برد که درمان آنها زمان خواهد برد. در همین حال، سازمان‌های امدادی نسبت به گسترش سریع گرسنگی هشدار می‌دهند. بیشتر زیرساخت‌های آب و فاضلاب غزه آسیب دیده یا نابود شده است و ۹۶ درصد از خانوار‌ها آب کافی برای تأمین نیاز‌های اولیه خود را ندارند.

همچنین تخریب در این باریکه تقریباً کامل است و حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به ویرانه تبدیل شده‌اند. زیرساخت‌های آموزشی نیز ویران شده و ۶۷۰ مدرسه و ۱۶۵ دانشگاه و مؤسسه آموزشی تخریب شده‌اند.

ویرانی و خسارات جنگ فقط مربوط به ساختمان‌ها نیست. دو سال حملات رژیم اسرائیل نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر را زخمی کرده که هزاران نفر آنها به توانبخشی و درمان طولانی‌مدت نیاز دارند.

از طرفی، نیرو‌های امدادی در شمال غزه هشدار داده‌اند که ممکن است مهمات و بمب‌های منفجر نشده‌ای وجود داشته باشد که با ادامه بازگشت هزاران فلسطینی به محله‌های ویران‌شده‌شان، خطرساز باشد.

امجد شاوا، رئیس یک سازمان فلسطینی که با گروه‌های امدادی هماهنگ است، تخمین زده که برای اسکان موقت ۱.۵ میلیون فلسطینی آواره به ۳۰۰ هزار چادر نیاز است.

منبع: الجزیره