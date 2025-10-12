باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های آزاد ایرلند شمالی که یک رویداد حرفه‌ای رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی به حساب می‌آید، ۲۷ مهر تا ۴ آبان در سالن واترفرانت شهر بلفست برگزار می‌شود.

۶۴ بازیکن منتخب در این رقابت‌ها شرکت دارند، حسین وفایی به عنوان تنها نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. امیر سرخوش به دلیل شکست مقابل «مارکو فو» بازیکن صاحب نام هنگ کنگی در دور اول مرحله انتخابی این مسابقات از حضور در مرحله اصلی بازماند.

حسین وفایی در اولین بازی خود در دور اول مسابقات آزاد ایرلند شمالی، روز یکشنبه (۲۷ مهر) به مصاف «بن وولستن» از انگلستان می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در جدول ۳۲ نفره با برنده رقابت «مارک آلن» از ایرلند شمالی و «رابرت میلکینز» از انگلستان دیدار می‌کند.

«کایرن ویلسون» انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات آزاد ایرلند شمالی است. او با شکست ۹ بر ۳ هم وطن خود به نام «جاد ترامپ» قهرمان شد.

منبع: مهر