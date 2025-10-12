بخش دارالفنون در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به مدیریت ایرج طهماسب کارگردان، مجری، و فیلمنامه‌نویس برپا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طول شش روز برگزاری دارالفنون که بخش آموزشی جشنواره است، شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در کلاس‌ها، به سفری جمعی گام می‌گذارند که در آن پرده نقره‏ای سینما صفحه‌ای سفید می‌شود که قلم دوربین سینماگر بر آن شعر خود را می‏‌سراید.

دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعداد‌های جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره‏ی جهانی فیلم فجر در دوره‏ی پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزش‏ها و کارگاه‏های دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار می‏‌شوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رؤیا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.

آموزش‌‏ها و کارگاه‏های دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار می‌شود و مهلت نهایی ثبت‏‌نام و ارسال مدارک روز ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ماه) خواهد بود.کارگاه‏ها و کلاس‏های آموزشی در سالنی واقع در محل اصلی جشنواره برگزار می‌شود و ترجمه همزمان فراهم خواهد بود و تمامی دانشجویان (ایرانی و خارجی) از تسهیلات اقامت، رفت‌وآمد و پذیرایی بهره‌‏مند می‌شوند.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری به دبیری روح‌اله حسینی برگزار می‌شود.

منبع: ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر

برچسب ها: فیلم فجر ، جشنواره جهانی فیلم فجر
خبرهای مرتبط
احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز
شیراز میزبان نمایشگاه کتاب و بخش بین‌الملل فیلم فجر می‌شود
جزئیات چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
آخرین اخبار
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر