باشگاه خبرنگاران جوان - در طول شش روز برگزاری دارالفنون که بخش آموزشی جشنواره است، شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در کلاس‌ها، به سفری جمعی گام می‌گذارند که در آن پرده نقره‏ای سینما صفحه‌ای سفید می‌شود که قلم دوربین سینماگر بر آن شعر خود را می‏‌سراید.

دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعداد‌های جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره‏ی جهانی فیلم فجر در دوره‏ی پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزش‏ها و کارگاه‏های دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار می‏‌شوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رؤیا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.

آموزش‌‏ها و کارگاه‏های دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار می‌شود و مهلت نهایی ثبت‏‌نام و ارسال مدارک روز ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ماه) خواهد بود.کارگاه‏ها و کلاس‏های آموزشی در سالنی واقع در محل اصلی جشنواره برگزار می‌شود و ترجمه همزمان فراهم خواهد بود و تمامی دانشجویان (ایرانی و خارجی) از تسهیلات اقامت، رفت‌وآمد و پذیرایی بهره‌‏مند می‌شوند.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری به دبیری روح‌اله حسینی برگزار می‌شود.

منبع: ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر