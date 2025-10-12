فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری دو متهمی خبر داد که در یک درمانگاه، یکی از پرسنل کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ پیمان فتاحی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه شب پنجشنبه ۱۷ مهر، درگیری میان کادر درمان و همراهان یک بیمار در شهرستان باغستان شهریار به پلیس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله همکارانم در موقعیت حضور پیدا کردند، اما مشخص شد متهمان بعد از حمله به یکی از کادر درمان درمانگاه و ضرب و شتم او از ناحیه صورت، از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار با اشاره به اینکه فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده است؛ ادامه داد: با انجام اقدامات پلیسی، دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.

فتاحی گفت که این دو نفر به بهانه عدم خدمات‌رسانی مناسب پرسنل این درمانگاه به بیمارشان، به یکی از آنها حمله کرده و سپس متواری شدند.

وی افزود: متهمان برای تکمیل پرونده و ادامه روند قضائی به دادسرا معرفی شدند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فرمانده انتظامی ، ضرب و شتم
خبرهای مرتبط
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
بدرقه فرزند شهید فراجا از منزل تا مدرسه در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
هدیه تولد شوم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آخرین اخبار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
هدیه تولد شوم
اگر اخذ اجازه ولی یا قیم برای خروج از کشور ممکن نباشد تکلیف چیست؟
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است