فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری دو متهمی خبر داد که در یک درمانگاه، یکی از پرسنل کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ پیمان فتاحی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه شب پنجشنبه ۱۷ مهر، درگیری میان کادر درمان و همراهان یک بیمار در شهرستان باغستان شهریار به پلیس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله همکارانم در موقعیت حضور پیدا کردند، اما مشخص شد متهمان بعد از حمله به یکی از کادر درمان درمانگاه و ضرب و شتم او از ناحیه صورت، از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار با اشاره به اینکه فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده است؛ ادامه داد: با انجام اقدامات پلیسی، دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.

فتاحی گفت که این دو نفر به بهانه عدم خدمات‌رسانی مناسب پرسنل این درمانگاه به بیمارشان، به یکی از آنها حمله کرده و سپس متواری شدند.

وی افزود: متهمان برای تکمیل پرونده و ادامه روند قضائی به دادسرا معرفی شدند.

منبع: ایسنا