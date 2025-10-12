به گفته منابع آگاه، حماس صبح دوشنبه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرده و عصر همان روز اجساد اسرای کشته‌شده را تحویل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال قطری العربی گزارش داد که جنبش حماس به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، فردا (دوشنبه) صبح اسرای زنده اسرائیلی را در چندین نقطه در سراسر نوار غزه آزاد خواهد کرد.

این شبکه همچنین گزارش داد که فردا عصر، حماس اجساد اسرای کشته شده را به سرزمین‌های اشغالی منتقل خواهد کرد.

این اسرا که در غزه نگهداری می‌شدند، طی دو سال جنگ در حملات هوایی صهیونیست‌ها کشته شده‌اند.

پیش از این، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی گفته بود که اسرای اسرائیلی «هر لحظه ممکن است آزاد شوند.»

به طور جداگانه، نشریه تایمز اسرائیل گزارش داد که انتظار می‌رود روند آزادی اسرا بین ساعت ۴ تا ۶ صبح فردا (به وقت محلی) آغاز شود؛ هر چند ممکن است که زمان‌بندی آن مجددا تغییر کند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: جنبش حماس ، تبادل اسرا ، نوار غزه
شک نکنید که پس از آزادی اسرای اسرائیلی باز هم وحشی گری اسرائیل به حمایت آمریکا آغاز می شود.
