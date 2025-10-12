باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ Nothing CMF Watch ۳ Pro دارای بدنه دایره‌ای شیک است که توسط قاب آلومینیومی و شیشه مقاوم در برابر ضربه محافظت می‌شود. ابعاد آن ۴۷/۴۷/۱۴.۴ میلی‌متر، وزن آن ۵۱ گرم و دارای استاندارد IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار است.

صفحه نمایش آن ۱.۴۳ اینچی AMOLED با وضوح ۴۶۶/۴۶۶ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۶۵۰ نیت است.

این ساعت مجهز به میکروفون و بلندگو برای برقراری تماس صوتی و بلندگو برای گوش دادن به موسیقی است. این ساعت به حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون و برنامه‌هایی برای نظارت بر فعالیت بدنی روزانه و سطح خواب کاربر مجهز شده است.

هیچ چیز از آن با قابلیت‌های پیام‌رسانی و پیامک، قابلیت‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای از طریق GPS، GLONASS، GALILEO و BDS و باتری لیتیوم-یونی ۳۵۰ میلی‌آمپر ساعتی پشتیبانی نمی‌کند.

