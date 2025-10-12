Nothing ساعت جدید خود را عرضه کرده است که با طراحی متمایز و کاربردی خود توجه علاقه‌مندان به فناوری را به خود جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ Nothing CMF Watch ۳ Pro دارای بدنه دایره‌ای شیک است که توسط قاب آلومینیومی و شیشه مقاوم در برابر ضربه محافظت می‌شود. ابعاد آن ۴۷/۴۷/۱۴.۴ میلی‌متر، وزن آن ۵۱ گرم و دارای استاندارد IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار است.

صفحه نمایش آن ۱.۴۳ اینچی AMOLED با وضوح ۴۶۶/۴۶۶ پیکسل، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۶۵۰ نیت است.

این ساعت مجهز به میکروفون و بلندگو برای برقراری تماس صوتی و بلندگو برای گوش دادن به موسیقی است. این ساعت به حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون و برنامه‌هایی برای نظارت بر فعالیت بدنی روزانه و سطح خواب کاربر مجهز شده است.

هیچ چیز از آن با قابلیت‌های پیام‌رسانی و پیامک، قابلیت‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای از طریق GPS، GLONASS، GALILEO و BDS و باتری لیتیوم-یونی ۳۵۰ میلی‌آمپر ساعتی پشتیبانی نمی‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: نرم افزار ساعت ویجت ساعت ، ساعت هوشمند ، تنظیم ساعت بدن
خبرهای مرتبط
معرفی نسل جدید ساعت‌ هوشمند پروترک توسط کاسیو
بر اساس قیمت بازار؛
قیمت ساعت هوشمند در بازار چقدر است؟
عاملی مرموز که باعث می‌شود کم خوابی گریبانگیر شما شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
آخرین اخبار
تولید نخستین کاتتر شریانی بومی؛ ایران به باشگاه فناوری‌های پیشرفته پزشکی پیوست
عذرخواهی وزیر بهداشت برای وقایع یک نشست خبری
جزئیات پرداخت وام‌های دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
روشی نوآورانه با استفاده از نانوذرات طلا برای درمان بیماری‌های جدی مغز!
ارتباط نگران‌کننده بین آلودگی هوا و افزایش خطر چاقی و دیابت
برای اولین بار؛ مشاهده رویارویی آسمانی بین دو سیاه‌چاله که به دور یکدیگر می‌چرخند
مشخصات کلیدی ساعت جدید Nothing CMF Watch ۳ Pro
ساخت ۱۲۰ روزه ۲ مدرسه سمپاد هوشمند به دستور رئیس جمهور
افزایش تعرفه اینترنت در دست بررسی؛ رضایت عمومی در نظر گرفته می‌شود
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
فروش اینترنتی دارو در کشور نداریم
مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تا سطح بین‌الملل ادامه می‌یابد
تکذیب کمبود کتب درسی و ارائه فایل به جای کتاب‌ در مدارس
چه عوامل می‌تواند در افزایش ابتلا به پیرگوشی موثر باشد؟
بمب سلامتی پاییزی با خواص شگفت‌انگیز برای قلب
کنکور فعلا حذف نمی‌شود/ یک سری صندلی‌ها متقاضیان زیادی دارند