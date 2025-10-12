شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نارضایتی کرد و خواستر رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در عصر حاضر، داشتن خودرو برای افراد از جمله ضروریات مهم در زندگی محسوب می‌شود و افراد با توجه به سرمایه خود، اقدام به خرید خودرو از بازار آزاد یا طرح‌های فروش خودرو و نیز شرکت‌های خودروساز می‌کنند.

این روز‌ها خلف وعده شرکت سایپا در تحویل خودروی ساینا مشتریان را در صف انتظار گذاشته و مشکلاتی را به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام احتراما خواهشمند است شما که می‌توانید پیگیری کنید. سایپا از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده است. ماشین ساینا، اما تا الان که ۲۰ مهرهست؛ اما هنوزتحویل نداده است.

هر وقت پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند صبوری کنید. شما را به خدا پیگیری کنید نه فقط خبر ثبت کنید. لطفا شما به درد دل ما ملت برسید التماس می‌کنیم ۸ ماه است پول دادیم، اما خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.