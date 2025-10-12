در لرستان بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پس از پایش و رفع تداخلات مالکیتی، به نام کشاورزان استان تثبیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به عملکرد کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان گفت:در این کمیسیون، ۱۴ پلاک اراضی به مساحت حدود ۲۳ هزار و ۹۸۱ هکتار بررسی شد و در نهایت ۶ هزار و ۶۳۷ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمیسیون، حل مسائل حقوقی و مالکیتی اراضی کشاورزی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز است تا از این زمین‌ها برای تولیدات کشاورزی بهره‌برداری مطلوب صورت گیرد.

صیادی ادامه داد:کمیسیون رفع تداخلات اراضی با هدف ارتقای امنیت مالکیت زمین‌های کشاورزی و تخصیص بهتر منابع طبیعی برگزار می‌شود. هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث می‌شود مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شود.

وی تأکید کرد:مشکلات حقوقی و اجرایی مانع توسعه کشاورزی و تولیدات داخلی می‌شود. بنابراین رفع تداخلات اراضی و تسهیل در فرآیند بهره‌برداری، از اولویت‌های اصلی این کمیسیون است.

صیادی خاطرنشان کرد که لرستان دارای ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع است و مدیریت صحیح این منابع، نقش مهمی در توسعه پایدار استان دارد.