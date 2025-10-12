امیر مطاعی در مسابقات اوپن شنا همیلتون ابوظبی رکورد ملی ماده ۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر مطاعی در مسابقات اوپن شنا همیلتون ابوظبی پس از رکورد شکنی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه، امروز هم در ماده ۲۰۰ متر قورباغه مسابقه داد و مجددا موفق به ارتقا رکورد ملی شد.

امیر مطاعی با زمان ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۷۲ رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه و ۲۹ صدم بود، شکست. او با این رکورد به مقام اول رسید.

آراد مهدی زاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۹۵ صدم ثانیه دوم شد و مهران قاسم‌زاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه به مقام سوم این ماده رسید تا ضمن اینکه سکوی ۲۰۰ متر قورباغه متعلق به شناگران ایران باشد، هر سه شناگر نیز بهتر از رکورد ملی قبلی شنا کردند.

در این مسابقات و در ماده ۵۰ متر آزاد هم سینا غلامپور به مقام سوم رسید.

منبع: مهر