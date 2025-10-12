باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مجله Advanced Materials گزارش داد که دانشمندان ایتالیایی روش جدیدی را برای درمان برخی از بیماری‌های مغزی و عصبی با استفاده از نانوذرات طلا توسعه داده‌اند.

این مجله گزارش داد که دانشمندان نانوذرات طلا با قطر تقریبی دو نانومتر، تثبیت‌شده با گلوتاتیون و حاوی یون‌های لیتیوم ایجاد کرده‌اند. این نانوذرات از طریق اسپری بینی به بیمار تجویز می‌شوند. این ذرات به مغز نفوذ می‌کنند و لیتیوم را مستقیماً به سلول‌ها آزاد می‌کنند، بدون اینکه سطح آن در خون افزایش یابد، در نتیجه اثرات سمی بر کلیه‌ها و غده تیروئید که معمولاً با قرص‌های لیتیوم دیده می‌شود را کاهش می‌دهند.

آزمایش‌ها روی موش‌ها نشان داد که روش جدید فعالیت آنزیم GSK-۳β را در هیپوکامپ، ناحیه‌ای از مغز که با حافظه و یادگیری مرتبط است، مهار می‌کند. این آنزیم نقش کلیدی در بیماری آلزایمر، اختلال دوقطبی و برخی از عفونت‌های ویروسی مغز دارد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این روش درمانی جدید ثبت اختراع شده است و می‌تواند پایه و اساس توسعه دارو‌های ایمن برای درمان اختلالات مرتبط با عملکرد سیستم عصبی باشد. مطالعات ایمنی بیشتر قبل از شروع آزمایشات بالینی در انسان برنامه‌ریزی شده است.

منبع: روسیا الیوم