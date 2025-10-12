سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری زورگیران اتوبان آزادگان حین سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گشت زنی‌های هدفمند مأموران کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی، مأموران یک سارق را در حال زورگیری با سلاح سرد از یک شهروند مشاهده و سریعاً برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: سارق پس از مشاهده مأموران، سرقت خود را نیمه تمام رها و متواری می‌شود که پس از دقایقی تعقیب و گریز به صورت پیاده با طرح قانون مهار و با همکاری شهروندان زمینگیر و دستگیر شد. سارق پس از انتقال به کلانتری به همدستی با ۲ نفر دیگر اعتراف که پس از ساعاتی آنها نیز دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: با تحقیقات به عمل آمده درکلانتری مشخص شد متهمان دارای سوابق متعدد مشابه بوده و با شناسایی ۳ تن از شکات به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس پیشگیری پایتخت ، زورگیری
خبرهای مرتبط
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند + فیلم
سارقان اماکن خصوصی دستگیر شدند
دستگیری فروشندگان مواد روانگردان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
فقط اعدام. تمام!!!!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خیلی هنر کردید چشم نخورید
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بهش رحم نکنید .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
کلا دروغه
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
قوه قضائیه برخورد قاطع نمی کنه اینها هم پررو میشن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خلافکار سابقه دار ≈== بحران و ناامنی فراگیر در جامعه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
وقتی سارق و یا فرد معتاد و یا اشخاصی از اراذل و اوباشی را بعد از دستگیری به عنوان سابقه دار میگیرند و معرفی میشود همه احساس بحران و یک نا امینی به تمام معنا در تمام جامعه حاکم میشود ... !!!
۱
۳
پاسخ دادن
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود