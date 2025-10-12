خبرنگار هاآرتص که پیش‌تر گزارشی جنجالی درباره حمایت سایبری رژیم اسرائیل از رضا پهلوی منتشر کرده بود، جزئیات جدیدی درباره تحقیقات خود افشا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هفته گذشته گزارشی جنجالی از نشریه اسرائیلی «هاآرتص» منتشر شد که نشان می‌داد بخشی قابل‌توجهی از حمایت‌ها از رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی «ساختگی» است و شبکه‌ای از حساب‌هایی که از او حمایت می‌کنند، از رژیم اسرائیل و کابینه «بنیامین نتانیاهو» بودجه دریافت می‌کنند. 

انتشار این گزارش به ویژه در فضای مجازی جنجال زیادی ایجاد کرد و حامیان مجازی رضا پهلوی آن را «سفارشی» خواندند. اکنون، گور مگیدو، یکی از نویسندگان این مقاله در گفت‌و‌گو با یورونیوز تاکید کرده است که بخش مهمی از اطلاعات منتشر شده در گزارش خود را از منابع اطلاعاتی رژیم اسرائیل دریافت کرده است. 

او حتی گفت که بخشی از گزارش او به دلیل «حساسیت موضوع» تحت سانسور نظامی رژیم اسرائیل قرار گرفته است. 

همپوشانی پیام‌های حمایت از رضا پهلوی که جعلی بودن آن‌ها را آشکار می‌کند

نویسنده این مقاله، به برخی تکنیک‌های خود اشاره کرده و گفت: «این عملیات توسط یک نوع ربات با پشتیبانی هوش مصنوعی انجام شد. پژوهشگران اسرائیلی که ما از آنها در مقاله نقل کرده‌ایم، فهرستی شامل حدود ۸۰۰ کاربر مشکوک به جعلی‌بودن به ما دادند. به نظر من، نه لزوما در کاربران، بلکه در پیام‌ها همپوشانی‌هایی وجود دارد».

او ادامه داد که این عملیات توسط یک فرد ملقب به «تال سیلبراشتاین» مدیریت می‌شود که در رومانی پرونده کیفری دارد و سانسور نظامی اسرائیل دستور داد که نام او از مقاله حذف شود. گفته شده این شخص که هویت واقعی او مشخص نیست، از طریق نهاد ثالثی که در جهت پنهان کردن نقش اسرائیل در عملیات فعالیت می‌کند، به عنوان تامین‌کننده «موساد» و «وزارت امور یهودیان خارج از کشور و مبارزه با یهودستیزی» نقش ایفا می‌کند.

پشت پرده هشتگ #KingRezaPahlavi؛ کاربران بیشتر ربات هستند تا انسان

مگیدو اثربخشی این ربات‌ها و فعالیت‌هایی از این دست را زیر سوال برد و گفت: «اگر از من بپرسید، چنین عملیاتی در مجموع اثربخشی چندانی ندارند. فکر نمی‌کنیم در دنیای واقعی اثر محسوسی داشته باشند. حتی اگر خودتان آزمایش کنید، مثلا به هشتگ #KingRezaPahlavi بروید و کاربران مختلف را ببینید و از خودتان بپرسید که آیا این کاربر معتبر است یا ربات؟ احتمالا با دقت خوبی می‌توانید حدس بزنید». 

او ادامه داد: «می‌بینید که دنبال‌کننده‌هایشان هم ربات هستند، هیچ چیز شخصی ندارند، تصویر پروفایل یا با هوش مصنوعی ساخته شده یا چیزی است که واقعی به نظر نمی‌رسد و می‌بینید بسیاری از این حساب‌ها از سال ۲۰۲۳ به بعد به‌وجود آمده‌اند». 

چرا اسرائیل باید به دنبال حمایت از رضا پهلوی باشد؟

مگیدو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به چرایی سرمایه‌گذاری خارجی در این مسئله اشاره کرده و می‌گوید: «نکته اصلی برای من این نیست که حمایت از رضا پهلوی واقعی است یا جعلی، بلکه این است که چرا اسرائیل باید در کارزاری مشارکت کند که هدفش احیای سلطنت در ایران است». 

پول زیادی برای خدماتی از این دست پرداخت می‌شود

این روزنامه‌نگار تحقیقی تاکید کرد که اقداماتی از این دست در فضای مجازی تاثیری ندارد و دنبال‌کننده این اکانت‌ها نیز جعلی هستند. او گفت: «کار ما این بود که برای نخستین‌بار نحوه کار چنین سازوکاری را از درون نشان دهیم. به هرحال پول زیادی برای چنین خدماتی پرداخت می‌شود، چون خیلی‌ها خیال می‌کنند می‌توانند تغییر واقعی ایجاد کنند. درصورتی که چنین نیست. نمایش‌هایی که این کاربران می‌گیرند، تقریبا همگی از سوی کاربران جعلی است و تقریبا هیچ کاربر واقعی این کاربران جعلی را دنبال نمی‌کند. افراد واقعی این محتوا‌ها را نمی‌بینند و بالاترین عدد بازدید یک ویدیو حدود ۶۰ هزار است». 

نویسنده این مقاله در ادامه از اختلاف‌نظر در میان مقام‌های اطلاعاتی و سیاسی رژیم اسرائیل درباره حمایت از رضا پهلوی پرده برداشت و تاکید کرد که اگر این اختلاف وجود نداشت، «شاید امکان انتشار چنین گزارشی هم فراهم نمی‌شد».

نقش چند فارسی‌زبان در هدایت عملیات رباتیک اسرائیل علیه ایران

مگیدو در بخشی از صحبت‌های خود گفت که اسرائیل چند فارسی‌زبان را برای این عملیات جذب کرده است و تعداد آنها کمتر از انگشتان دست است. او گفت: «افرادی از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند؛ بعضی از آنها مسن‌ترند و برخی جوان‌تر. چند نفر را می‌شناسم که اصالت ایرانی دارند. شاید بیست و چند ساله نباشند، اما قطعا چندتایی از آنها چهل و چند ساله‌اند. برخی هم از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر و مادرشان فارسی حرف می‌زنند. اگرچه پیدا کردن این افراد دشوار است، اما آنها حضور دارند و به نظرم برای به راه انداختن این عملیات حضور ۵ تا ۷ نفر از آنها کافی است، نه صد‌ها نفر. چون بخش عمده‌ای از محتوا توسط هوش مصنوعی تولید می‌شود و زبان مساله بزرگی نیست، فقط نظارت می‌خواهد.»

منبع: یورو نیوز

برچسب ها: رضا پهلوی ، اکانت جعلی ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
افشاگری واشنگتن پست؛
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
منتظر قضاوت تاریخ هستیم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر نتانیاهوی آدمکش و پهلوی های خائن که در تجاوز رزیم صهیونی از این جنایات حمایت می کردند
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۱:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
نفرین شده ها کنار هم ایستاده اند
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این خل و چل ایستاده کنار خونخوار جهان. چقدر مثل هم هستند. از مامانت پول جیبیت رو گرفتی.
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
یه عده مثل مگس هایی که روی نجاست میشینند دور این یارو جمع شدن هم تیغش میزنند هم گوشش رو میبرند از ثروت باد اوردش ارتزاق میکنند
به اسم مبارزه سیاسی
۴
۹
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۱:۱۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اون کراواتی که زده و دوست هایی که برای خودش جمع کرده واقعیت ایرانی نبودن ایشون رو نشون میده.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
لعنت خدا بر چهارنفرتون نفرت انگیز ها
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اخر کی به اینها توجه داری. حتی فارسی بلد نیستند حرف بزند. مردم اگر قبولشلن داشتند بیرونشون نمیکردند. کل تاریخ ایران رو بگردید. ایرانی جماعت وقتی کسی رو بالگد پرت کرد بیرون سمتش نمیرند. ایرانی جماعت از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشوند.
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
لیاقت ربع پهلوی همینقدر هست وای بحال کسی که به رباطها فریب میخورند
۱۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۰۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
زیر پست های اینتر آشغال که میری کلی ربات نظر دادن جاوید شاه بعد اصلا پست ربطی به اون بنده خدا هم نداره میری میبینی اکانت هایی که این پیام ها رو نوشتن همش فیکه ولی خب وقتی نوجوان هامون میبینن باور میکنن که چنین افرادی هم وجود داره
۹
۱۳
پاسخ دادن
India
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این " بشکه زباله متحرک " ارزش دارد ؟ که د باره آن گزارش نوشته شود ؟!!!
۱۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه اکانت های فیک فراوانی که توسط این نیمچه پهلوی و اربابش نتانیاهو ایجاد شدن و توی شبکه های اجتماعی همش کامنت جاوید شاه مینویسن روی بعضی از مردم تاثیر گذاشته و فکر میکنن واقعین و باهاشون همراستا شدن البته افرادی که سواد رسانه ای دارن و یا کمی درک و مطالعه در باره سیاست و گذشته کشور دارن میتونن متوجه بشن که هدف اینها چیه ما باید سعی کنیم متقابلا جواب بدیم

مثل ساخت اکانت عبری برای بر هم زدن نظم اونها البته به تعداد زیاد
۱۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
حرامزاده ها در یک قاب
۱۴
۱۸
پاسخ دادن
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم