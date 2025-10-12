باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هفته گذشته گزارشی جنجالی از نشریه اسرائیلی «هاآرتص» منتشر شد که نشان میداد بخشی قابلتوجهی از حمایتها از رضا پهلوی در شبکههای اجتماعی «ساختگی» است و شبکهای از حسابهایی که از او حمایت میکنند، از رژیم اسرائیل و کابینه «بنیامین نتانیاهو» بودجه دریافت میکنند.
انتشار این گزارش به ویژه در فضای مجازی جنجال زیادی ایجاد کرد و حامیان مجازی رضا پهلوی آن را «سفارشی» خواندند. اکنون، گور مگیدو، یکی از نویسندگان این مقاله در گفتوگو با یورونیوز تاکید کرده است که بخش مهمی از اطلاعات منتشر شده در گزارش خود را از منابع اطلاعاتی رژیم اسرائیل دریافت کرده است.
او حتی گفت که بخشی از گزارش او به دلیل «حساسیت موضوع» تحت سانسور نظامی رژیم اسرائیل قرار گرفته است.
نویسنده این مقاله، به برخی تکنیکهای خود اشاره کرده و گفت: «این عملیات توسط یک نوع ربات با پشتیبانی هوش مصنوعی انجام شد. پژوهشگران اسرائیلی که ما از آنها در مقاله نقل کردهایم، فهرستی شامل حدود ۸۰۰ کاربر مشکوک به جعلیبودن به ما دادند. به نظر من، نه لزوما در کاربران، بلکه در پیامها همپوشانیهایی وجود دارد».
او ادامه داد که این عملیات توسط یک فرد ملقب به «تال سیلبراشتاین» مدیریت میشود که در رومانی پرونده کیفری دارد و سانسور نظامی اسرائیل دستور داد که نام او از مقاله حذف شود. گفته شده این شخص که هویت واقعی او مشخص نیست، از طریق نهاد ثالثی که در جهت پنهان کردن نقش اسرائیل در عملیات فعالیت میکند، به عنوان تامینکننده «موساد» و «وزارت امور یهودیان خارج از کشور و مبارزه با یهودستیزی» نقش ایفا میکند.
مگیدو اثربخشی این رباتها و فعالیتهایی از این دست را زیر سوال برد و گفت: «اگر از من بپرسید، چنین عملیاتی در مجموع اثربخشی چندانی ندارند. فکر نمیکنیم در دنیای واقعی اثر محسوسی داشته باشند. حتی اگر خودتان آزمایش کنید، مثلا به هشتگ #KingRezaPahlavi بروید و کاربران مختلف را ببینید و از خودتان بپرسید که آیا این کاربر معتبر است یا ربات؟ احتمالا با دقت خوبی میتوانید حدس بزنید».
او ادامه داد: «میبینید که دنبالکنندههایشان هم ربات هستند، هیچ چیز شخصی ندارند، تصویر پروفایل یا با هوش مصنوعی ساخته شده یا چیزی است که واقعی به نظر نمیرسد و میبینید بسیاری از این حسابها از سال ۲۰۲۳ به بعد بهوجود آمدهاند».
مگیدو در بخش دیگری از صحبتهای خود، به چرایی سرمایهگذاری خارجی در این مسئله اشاره کرده و میگوید: «نکته اصلی برای من این نیست که حمایت از رضا پهلوی واقعی است یا جعلی، بلکه این است که چرا اسرائیل باید در کارزاری مشارکت کند که هدفش احیای سلطنت در ایران است».
این روزنامهنگار تحقیقی تاکید کرد که اقداماتی از این دست در فضای مجازی تاثیری ندارد و دنبالکننده این اکانتها نیز جعلی هستند. او گفت: «کار ما این بود که برای نخستینبار نحوه کار چنین سازوکاری را از درون نشان دهیم. به هرحال پول زیادی برای چنین خدماتی پرداخت میشود، چون خیلیها خیال میکنند میتوانند تغییر واقعی ایجاد کنند. درصورتی که چنین نیست. نمایشهایی که این کاربران میگیرند، تقریبا همگی از سوی کاربران جعلی است و تقریبا هیچ کاربر واقعی این کاربران جعلی را دنبال نمیکند. افراد واقعی این محتواها را نمیبینند و بالاترین عدد بازدید یک ویدیو حدود ۶۰ هزار است».
نویسنده این مقاله در ادامه از اختلافنظر در میان مقامهای اطلاعاتی و سیاسی رژیم اسرائیل درباره حمایت از رضا پهلوی پرده برداشت و تاکید کرد که اگر این اختلاف وجود نداشت، «شاید امکان انتشار چنین گزارشی هم فراهم نمیشد».
مگیدو در بخشی از صحبتهای خود گفت که اسرائیل چند فارسیزبان را برای این عملیات جذب کرده است و تعداد آنها کمتر از انگشتان دست است. او گفت: «افرادی از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند؛ بعضی از آنها مسنترند و برخی جوانتر. چند نفر را میشناسم که اصالت ایرانی دارند. شاید بیست و چند ساله نباشند، اما قطعا چندتایی از آنها چهل و چند سالهاند. برخی هم از خانوادههایی میآیند که پدر و مادرشان فارسی حرف میزنند. اگرچه پیدا کردن این افراد دشوار است، اما آنها حضور دارند و به نظرم برای به راه انداختن این عملیات حضور ۵ تا ۷ نفر از آنها کافی است، نه صدها نفر. چون بخش عمدهای از محتوا توسط هوش مصنوعی تولید میشود و زبان مساله بزرگی نیست، فقط نظارت میخواهد.»
منبع: یورو نیوز