در مذاکرات ایران و آمریکا، مدل توافق لیبی به چه معناست؟ + فیلم

مدل توافق با لیبی اصطلاحی بود که نخست وزیر رژیم اسرائیل در نشستی با ترامپ، از آن به عنوان الگوی ایده‌آل برای مذاکره ایران و آمریکا نام برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توافق با لیبی که نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی از آن به عنوان مدل ایده آل مذاکره آمریکا و ایران یاد کرده است، به توافق سال ۲۰۰۳ لیبی با آمریکا (و همچنین بریتانیا) اشاره دارد. لیبی در سال‌های دهه ۱۹۷۰ برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرد و در سال ۱۹۹۲ نیز شورای امنیت سازمان ملل، به‌دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تحریم‌هایی را علیه لیبی وضع می‌کند.

۷ سال بعد معمر قذافی اعلام کرد که لیبی می‌تواند در ازای لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.

او ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۳ پس از حمله ائتلاف آمریکایی به عراق و در اثر نگرانی از تکرار این واقعه در لیبی، اعلام کرد که لیبی برنامه هسته‌ای و تسلیحات نظامی و شیمیایی خود را متوقف می‌کند، آماده همکاری با جامعه جهانی برای بازرسی و نابودسازی تسلیحات خود است، با امضای پروتکل الحاقی، نظارت‌های بیشتر آژانس انرژی اتمی و بازرسان تسلیحات شیمیایی را می‌پذیرد و برد موشک‌هایش را به ۳۰۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.

