باشگاه خبرنگاران جوان - ۵ بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی تیم ملی ایران و ۲ بازیکن نیز در اردوی تیم‌های ملی ازبکستان و مونته‌نگرو حضور دارند تا ۷ بازیکن پرسپولیس در تمرینات غایب باشند؛ به همین دلیل باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرد تا بازی‌اش مقابل خیبر خرم آباد در روز شنبه ۲۶ مهر با یک روز تعویق برگزار شود، اما این درخواست از سوی سازمان لیگ رد شد.

امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در توضیح این تصمیم گفت: طبق قانون، فاصله بین پایان فیفادی و نخستین بازی تیم‌ها باید حداقل ۷۲ ساعت باشد، اما برای پرسپولیس این فاصله چهار روز است. یعنی حتی یک روز هم بیشتر در نظر گرفته‌ایم.

او افزود: به‌عنوان نمونه، دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان که بازیکنان ملی‌پوش زیادی دارند، روز جمعه برگزار خواهد شد، در حالی که بازی پرسپولیس شنبه است؛ بنابراین دلیلی برای تعویق مسابقه وجود ندارد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سازمان لیگ پیش‌تر دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و ملوان انزلی را لغو کرده بود؛ موضوعی که موجب شد پرسپولیس امیدوار باشد درخواستش با موافقت همراه شود.