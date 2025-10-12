باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه و نماینده شورای نگهبان قانون اساسی ضمن بازدید از ظرفیت‌های شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران در رابطه با چاپ تعرفه‌های انتخابات با مدیر عامل این شرکت گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست با بیان اینکه بانک ملی ایران یکی از افتخارات کشور است گفت: اعتماد مردم به اسناد هویتی و اوراق بهادار که در مجموعه‌ای مانند چاپ و نشر بانک ملی تولید می‌شود، نه تنها موجب اعتماد عمومی است، بلکه نمونه‌ای از اقتدار ملی یک کشور است.

زینی‌وند با قدردانی از مدیریت و کارکنان شرکت چاپ و نشر که این اعتماد را در طول ۹ دهه فعالیت حفظ کرده‌اند، افزود: انتخابات از مهمترین موضوعات و در واقع نشانه‌ای از توان‌بخشی کشور محسوب می‌شود. در کشور‌هایی که پایه مردم‌سالاری دارند، انتخابات پایه‌های آن کشور را تحکیم می‌کند، به ویژه در کشور ما که مردم‌سالاری دینی حاکم است، توقع دنیا و مردم ما برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و شفاف است.

وی با اشاره به نقش شرکت چاپ و نشر در سلامت انتخابات با چاپ تعرفه‌های ضد جعل، بیان کرد: چاپ تعرفه‌ها به مدت ۲۹ دوره در این مجموعه انجام شده، همواره ارتقاء یافته و غیرقابل جعل بوده است. این خدمت عظیمی به کشور و تحکیم پایه‌های نهاد انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور اهمیت این دوره از انتخابات را بیشتر از گذشته خواند و خاطرنشان کرد: تعرفه انتخابات یکی از اقلام بسیار مهم است که در طول سال‌ها توانسته اطمینان و شفافیت را به نمایش بگذارد و اکنون این انتخابات مهمترین مؤلفه قدرت ما بوده و می‌تواند در تحکیم انسجام مردم بسیار مؤثر باشد.

زینی‌وند زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی شرکت و همچنین اتصال آن به نهاد بانک ملی را مولفه‌های اطمینان‌بخش برای وزارت کشور خواند و با تاکید بر لزوم رعایت کامل مراحل قانونی این پروژه افزود: امیدوارم همکاری‌های پیوسته دو مجموعه در این دوره نیز با خاطره‌ای خوش، مشارکتی بالا و انتخاباتی سالم و شفاف ادامه یابد تا وظیفه ملی در شأن ملت ایران به نحو احسن انجام شود.

مدیرعامل چاپ و نشر بانک ملی: آماده تأمین تعرفه‌های انتخابات پیش رو هستیم

امین عارف‌نیا، مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران نیز در نشست با معاون سیاسی وزیر کشور از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین تعرفه‌های انتخابات شوراها، میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری خبر داد و گفت: شرکت چاپ و نشر با بیش از ۸۸ سال سابقه، قدیمی‌ترین و معتبرترین چاپخانه کشور مشخصاً در حوزه چاپ اوراق بهادار، امنیتی و تولید نیازمندی‌های شبکه بانکی کشور است.

وی با اشاره به تاسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۷ افزود: این شرکت نیز از دهه‌ی نخست فعالیت بانک، با تولید اسکناس، اوراق بهادار و نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور نقش مهمی در ارائه خدمات چاپی ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران چاپ تعرفه انتخابات را یکی از افتخارات شرکت خواند و عنوان کرد: چاپ تعرفه انتخابات به عنوان یکی از نماد‌های جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره در این مجموعه انجام شده است و مفتخریم که در تعامل با وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نیازمندی انتخابات پیش رو را نیز تأمین کنیم.

گفتنی است، انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، که همزمان با انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: وزارت کشور