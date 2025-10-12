باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -در آیین بزرگداشت حافظ که با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و علاقهمندان ادبیات فارسی همراه بود سخنرانان به بررسی ابعاد گوناگون تاثیر حافظ بر ادبیات و شعر آذربایجان و همچنین جایگاه این خطه در حوزه حافظپژوهی پرداختند.
علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه در سخنانی با موضوع حافظ و مشاهیر آذربایجان به تاثیرپذیری شاعران آذربایجان از شعر و اندیشه حافظ شیرازی در طول تاریخ اشاره کرد و نمونههایی از این تاثیر را در آثار بزرگان شعر آذربایجان برشمرد.
اسدالله واحد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز در سخنرانی خود با عنوان پیشینه حافظپژوهی در دانشگاه تبریز ضمن مرور سابقه این دانشگاه در حوزه مطالعات حافظ به معرفی چهرههای علمی برجستهای پرداخت که در طول سالها در تبیین و تصحیح آثار حافظ نقشآفرین بودهاند.
یحیی نورالدینی استادیار دانشگاه پیام نور با ارائه سخنرانیای با عنوان نقش آذربایجان در تکوین و پیشبرد حوزههای حافظپژوهی به تحلیل تصحیحهای مختلف حافظپژوهان آذربایجان از دیوان خواجه شیراز پرداخت و بر ضرورت استمرار این پژوهشها برای شناخت دقیقتر جهان فکری حافظ تاکید کرد.
گفتنی است بنیاد پژوهشی شهریار تبریز همهساله همزمان با روز بزرگداشت حافظ با برگزاری نشستهای تخصصی، نقش آذربایجان را در پاسداشت زبان و ادب فارسی و شناخت بهتر آثار بزرگان ادب پارسی مورد توجه قرار میدهد.