باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برنامه ساخت هفت‌هزار مدرسه در سراسر کشور خبر داد و گفت: تاکنون دو هزار و ۲۰۰ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و نزدیک به پنج‌هزار طرح دیگر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، منصور مجاوری، معاون سازمان نوسازی مدارس کشور، امروز در آیین افتتاح یک باب مدرسه خیری در شهرستان مهریز استان یزد، با اشاره به اهمیت نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: خیران مدرسه‌ساز نقش مهمی در تحقق اهداف آموزشی کشور دارند و با حمایت‌های خود زمینه ارتقای عدالت آموزشی را فراهم می‌کنند.

وی با قدردانی از فعالیت‌های گسترده خیرین مدرسه‌ساز در استان یزد افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ طرح آموزشی با مشارکت خیرین در این استان در حال اجراست.

مجاوری تصریح کرد: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، ساخت هفت‌هزار مدرسه در کشور هدف‌گذاری شده که تاکنون دو هزار و ۲۰۰ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و نزدیک به پنج‌هزار طرح دیگر در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را تأمین فضا‌های استاندارد و ایمن آموزشی برای دانش‌آموزان سراسر کشور عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، مدرسه خیری حضرت زینب (س) در مهریز دارای شش کلاس درس با زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع و عرصه‌ای به مساحت دو هزار و ۱۰۰ مترمربع است که با امکانات کامل آموزشی، اداری و رفاهی ساخته شده است.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ باب مدرسه با ۲۷۶ کلاس درس در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان یزد به بهره‌برداری رسیده است.

منبع تسنیم