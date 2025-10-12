معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پرداخت وام تحصیلی و ضروری سال جدید تحصیلی با افزایش سرانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رئیسی امروز -یکشنبه ۲۰ مهرماه- اظهار کرد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با توجه به موافقت هیات امنا پس از چهار سال، موفق به افزایش سرانه وام‌های ۱۷ گانه شد که بر این اساس در سال تحصیلی پیش‌رو، سرانه‌های جدید تسهیلات به دانشجویان علوم پزشکی ارائه خواهد شد.

وی، بیشترین افزایش سرانه تسهیلات دانشجویی در قسمت ودیعه مسکن را قابل توجه دانست و گفت: وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل علوم پزشکی در شهر تهران با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده؛ به نحوی که از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام برای شهر‌های غیر از تهران در مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان و برای دانشکده‌های کوچک نیز ۱۲۰ میلیون تومان است.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اضافه کرد: وام ازدواج از ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و وام تحصیلی متاهلی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که امیدواریم با توجه به پرداخت در زمانی کوتاه‌تر نسبت به سال‌های گذشته و افزایش سرانه وام‌ها، رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول از پرداخت وام تحصیلی و ضروری در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در هفته جاری و از امروز یکشنبه ۲۰ مهر پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ به دانشگاه‌های علوم پزشکی آبادان همدان، شهرکرد، لرستان و بم که اسناد خود را به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ارسال کرده‌اند؛ آغاز شده است و دیگر دانشگاه‌ها به محض ارسال اسناد می‌توانند این وام‌ها را دریافت کنند.

منبع: وبدا

برچسب ها: تسهیلات وام ، وام های دانشجویی ، صندوق رفاه دانشجویی
